Потеря бронирования у некоторых мужчин и цифровой воинский учет: какой будет мобилизация в октябре

Мобилизация в Украине в октябре будет продолжаться, поэтому большинство мужчин в возрасте от 25 – до 60 лет подлежат призыву. ТЦК продолжает свою работу без каких-либо изменений в законодательстве.

Мобилизация в Украине в октябре будет продолжаться, поэтому большинство мужчин в возрасте от 25 до 60 лет подлежат призыву. ТЦК продолжает свою работу без каких-либо законодательных изменений, но в этом месяце не планируется вводить новую волну мобилизации, изменять мобилизационный возраст или устанавливать принципиально новый порядок призыва.

Всеобщая мобилизация продолжается до 31 октября, но в течение месяца Верховная Рада по представлению президента Украины может продлить ее еще на 90 дней. О том, как в октябре будет проходить мобилизация, какие изменения коснутся забронированных работников и о других правилах расскажет в этой статье 24 Канал.

Кого могут мобилизовать в октябре

Государство не меняет общие правила мобилизации. Как рассказал адвокат Олег Паньчак, в октябре могут призвать военнообязанных, которые соответствуют требованиям закона и не имеют действующей отсрочки или бронирования.

Обязанности призывать женщин государство не устанавливает. Принудительной мобилизации нет, однако украинки имеют право добровольно вступить в армию.

Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически в "Резерв+", хотя право на нее имеется

Отсрочка может исчезнуть после завершения нынешнего срока военного положения, то есть до 31 октября. Она должна продлиться автоматически в "Резерв+", если основание позволяет это сделать. Как пояснил нашей редакции адвокат, во многих случаях отсрочка может пропасть не из-за отсутствия законного основания, а потому, что система не смогла подтвердить ее через государственные реестры.

Олег Паньчак Адвокат Постановление КМУ № 560 предусматривает автоматическое продление отсрочек при условии, что законное основание сохраняется и его можно подтвердить с помощью данных государственных реестров. Минобороны также поясняет, что наиболее распространенными причинами сбоев являются неактуальные или неполные данные: РНОКПП, сведения об инвалидности, родственные связи, уход и т. д.

Отдельно нужно помнить: не все отсрочки могут продлеваться автоматически. Например, Минобороны отдельно отмечает, что отсрочка, оформленная на основании судебного решения, автоматически не продлевается. Для ее продления нужно повторно подавать документы через ЦПАУ.

Поэтому, если у человека возникла проблема с отсрочкой, Олег Паньчак советует обновить приложение "Резерв+", военно-учетный документ и проверить, обновилась ли дата. Если этого не произошло, нужно проверить именно тот государственный реестр, из которого должно подтверждаться основание для отсрочки.

Если это не помогло – обновить свое освобождение от мобилизации можно, подав документы в ЦПАУ. Рассчитывать только на то, что "по закону у меня есть право", когда в реестре отсрочка уже не отображается, эксперт не советует.

Напомним! Комиссия ТЦК в соответствии с действующим порядком должна рассмотреть заявление об отсрочке в течение 7 рабочих дней со дня его регистрации. Если необходимо получить дополнительную информацию от государственных органов, срок может составлять до 15 рабочих дней. До принятия комиссией решения по надлежащим образом поданному заявлению военнообязанный не подлежит призыву.

Сейчас в приложении отсрочку могут оформить:

люди с инвалидностью;

временно негодные к военной службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лица, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы;

лица, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы;

жены и мужья военнослужащих, воспитывающие ребенка;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники учреждений высшего и профессионального образования;

многодетные родители;

учителя и другие работники школ.

Будут ли изменения для забронированных работников в связи с пересмотром степени критичности предприятий

Кабинет Министров Украины ранее ввел изменения в процесс бронирования. С 1 сентября в полной мере вступили в силу отдельные изменения в правилах бронирования и завершился большой пересмотр статусов критически важных предприятий. Поэтому, по словам Олега Паньчака, для части забронированных работников последствия этого пересмотра будут проявляться и в течение октября.

Для большинства предприятий ключевой датой было 1 сентября. В то же время постановлением № 862 был предусмотрен механизм, согласно которому предприятия, своевременно подавшие необходимые документы для подтверждения критичности, могли сохранить действие предыдущего решения до указанной в нем даты. И, соответственно, бронирование их работников также продолжает действовать в пределах срока, на который оно было предоставлено, но не дольше срока действия критичности предприятия,

– сказал адвокат.

То есть массовой автоматической отмены всех бронирований с 1 сентября не произошло. Но если по определенным причинам статус критически важного предприятия был утрачен, то это уже является прямым основанием для аннулирования бронирования работников.

Требование о средней зарплате на предприятии на уровне трех "минималок" должно выполняться постоянно. Несоответствие работника этому условию является основанием для аннулирования бронирования.

Поэтому риски могут возникать, в частности, при снижении зарплаты, изменении условий занятости или других обстоятельствах, из-за которых перестают выполняться требования Порядка,

– уточнил Олег Паньчак.

Также предприятия должны контролировать установленный лимит бронирования. Если допустимое количество забронированных сотрудников превышено, руководитель должен принять меры по аннулированию части бронирований; систематическое или неустраненное превышение установленных ограничений может иметь последствия и для самого статуса критически важного предприятия.

Кого точно не мобилизуют

Новых категорий мужчин, которые могут получить отсрочку, нет. Поэтому не подлежат мобилизации мужчины призывного возраста, имеющие инвалидность I–III групп или признанные негодными к военной службе.

Также не могут быть мобилизованы многодетные родители, опекуны детей и недееспособные родственники с инвалидностью

Не имеют права призывать тех, у кого близкие родственники (муж, жена, дети, родители, дед, бабушка, родные братья или сестры) погибли или пропали без вести в результате военных действий.

Временную отсрочку от мобилизации имеют студенты, а также преподаватели и работники критически важных предприятий и организаций.

Правила пересечения границы в октябре 2026 года

Выезжать за границу могут не все граждане, имеющие освобождение от мобилизации. Военнообязанные, не подлежащие призыву, должны иметь пакет документов для пересечения границы. Речь идет о лицах с инвалидностью, родителях определенных категорий, лицах, сопровождающих людей с инвалидностью или тех, кто нуждается в постоянном уходе.

Право на выезд имеют забронированные граждане, при наличии соответствующих документов. Свободно пересекают границу мужчины в возрасте от 18 до 22 лет и те, кто старше 60 лет. Также право на выезд имеют все без исключения женщины.

Мужчины, являющиеся государственными служащими, могут пересекать границу в целях служебной командировки.

Военнослужащие имеют право на выезд за границу в целях отпуска или обучения при условии получения разрешения от воинской части. ​

Общие правила пересечения границы во время военного положения содержатся в Постановлении Кабинета Министров № 57.

Какие условия мобилизации продолжают действовать в октябре

Олег Паньчак рассказал, что отдельных "октябрьских" правил нет, однако ряд изменений вступил в силу в течение последних месяцев. Их практический эффект люди ощутят именно осенью.

Во-первых, продолжается цифровизация воинского учета. С сентября лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, автоматически исключаются из воинского учета в реестре "Оберег": как правило, это 60 лет, а для высшего офицерского состава – 65 лет. Для этого уже не нужно отдельно обращаться в ТЦК. Информация должна отображаться и в "Резерв+",

– отметил эксперт.

Кроме того, в октябре граждане, имеющие право на отсрочку, могут заменить одно законное основание другим. Адвокат привел пример: если у человека было одно основание для отсрочки, а впоследствии возникло другое, он может обратиться через ЦПАУ. Важно, что на время рассмотрения заявления предыдущая отсрочка продолжает действовать и не аннулируется только из-за факта подачи заявления на переоформление.

В конце сентября Министерство обороны начало внедрять возможность входа в "Резерв+" не только через BankID, но и через Дия.Подпись. Функция развертывается постепенно, поэтому часть пользователей фактически получит доступ к ней уже в октябре.

В целом мобилизация в октябре будет проходить по известным всем правилам, а изменения позволяют в большей степени цифровизировать и усовершенствовать этот процесс.