Могут ли мобилизовать в 23 года: что на самом деле гласит закон

В Украине общее правило мобилизации распространяется на военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время для граждан моложе 25 лет закон предусматривает отдельные правила и исключения, поэтому сам факт того, что мужчине исполнилось 23 года, еще не означает возможность его мобилизации.

Могут ли мобилизовать мужчину в 23 года

По общему правилу, во время мобилизации призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые годны к военной службе, не имеют отсрочки и не подлежат бронированию. Это правило подтверждает Министерство обороны Украины.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет обычно находятся на воинском учете призывников и не подлежат мобилизации только по причине достижения соответствующего возраста. В то же время закон различает статус призывника и военнообязанного: по достижении 25 лет гражданина переводят на воинский учет военнообязанных.

Обратите внимание! Таким образом, 23-летнего мужчину не могут мобилизовать только потому, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Для граждан в возрасте от 18 до 24 лет предусмотрен другой механизм поступления на военную службу – добровольная служба по контракту. Минобороны отдельно отмечает, что молодежь этой возрастной категории может поступать на военную службу путем заключения контракта.

Однако бывают ситуации, когда человек до 25 лет уже имеет статус военнообязанного. Именно здесь и возникают исключения из общего правила.

В частности, Минобороны указывает, что граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных законом случаях. Среди них – офицеры запаса и лица, ранее прошедшие срочную военную службу.

Важно! В то же время после изменений в законодательстве правила для лиц младше 25 лет были дополнительно уточнены. В частности, военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу, до достижения 25 лет не подлежат мобилизации и могут быть призваны только с их согласия.

Что меняется после 25 лет

До достижения 25-летнего возраста гражданин может оставаться призывником, если не приобрел статус военнообязанного по другим предусмотренным законом основаниям. Закон прямо предусматривает постановку на воинский учет военнообязанных граждан, достигших 25 лет во время пребывания на учете призывников.

Обратите внимание! Поэтому 25 лет являются важным рубежом для воинского учета. После его достижения мужчина переходит в категорию военнообязанных, если нет других обстоятельств, влияющих на его военный статус.

После 25 лет, как правило, мужчина может подлежать мобилизации при наличии необходимых условий: годности к военной службе, отсутствии отсрочки и бронирования. В то же время конкретная ситуация зависит от военно-учетного статуса человека и предусмотренных законом оснований для отсрочки.

Для 18–25-летних действует другой подход. Минобороны отмечает, что молодые граждане могут добровольно поступать на военную службу по контракту, а для этой возрастной категории предусмотрены специальные условия краткосрочной службы.

Важно! В частности, в 2026 году для граждан в возрасте 18–25 лет действуют специальные контракты со сроком службы, определяемым условиями соответствующей программы. После прохождения годичной службы по предусмотренному законом контракту для таких военнослужащих также установлена гарантированная отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после увольнения.

Таким образом, 23-летнего мужчину по общему правилу не мобилизуют принудительно, если он не относится к категориям, для которых закон предусматривает иные правила. В то же время наличие военного статуса, предыдущей службы или офицерского звания может изменить ситуацию, поэтому в конкретном случае необходимо проверять данные воинского учета и основания для призыва.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжается военное положение и мобилизация, а потому все военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ. В то же время его отсутствие в бумажной форме не означает, что человека сразу же призовут на службу.