Чи можуть мобілізувати чоловіка у 23 роки

За загальним правилом, під час мобілізації призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні до військової служби, не мають відстрочки та не заброньовані. Це правило підтверджує Міністерство оборони України.

Чоловіки віком від 18 до 25 років зазвичай перебувають на військовому обліку призовників і не підлягають мобілізації лише через досягнення відповідного віку. Водночас закон розрізняє статус призовника та військовозобов'язаного: після досягнення 25 років громадянина переводять на військовий облік військовозобов'язаних.

Зверніть увагу! Отже, 23-річного чоловіка не можуть мобілізувати лише тому, що в Україні триває загальна мобілізація. Для громадян 18 – 24 років передбачений інший механізм долучення до війська – добровільна служба за контрактом. Міноборони окремо зазначає, що молодь цієї вікової категорії може долучатися до війська через укладення контракту.

Проте існують ситуації, коли людина до 25 років уже має статус військовозобов'язаного. Саме тут і виникають винятки із загального правила.

Зокрема, Міноборони вказує, що громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених законом випадках. Серед них – офіцери запасу та особи, які раніше пройшли строкову військову службу.

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Важливо! Водночас після законодавчих змін правила для молодших 25 років були додатково уточнені. Зокрема, військовозобов'язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку або базову військову службу, до досягнення 25 років не підлягають мобілізації та можуть бути призвані лише за власною згодою.

Що змінюється після 25 років

До досягнення 25-річного віку громадянин може залишатися призовником, якщо не набув статусу військовозобов'язаного з інших передбачених законом підстав. Закон прямо передбачає взяття на військовий облік військовозобов'язаних громадян, які досягли 25 років під час перебування на обліку призовників.

Зверніть увагу! Тому 25 років є важливою межею для військового обліку. Після її досягнення чоловік переходить до категорії військовозобов'язаних, якщо немає інших обставин, які впливають на його військовий статус.

Після 25 років за загальним правилом чоловік може підлягати мобілізації за наявності необхідних умов: придатності до військової служби, відсутності відстрочки та бронювання. Водночас конкретна ситуація залежить від військово-облікового статусу людини та передбачених законом підстав для відстрочки.

Для 18 – 25-річних діє інший підхід. Міноборони зазначає, що молоді громадяни можуть добровільно долучатися до війська за контрактом, а для цієї вікової категорії передбачені спеціальні умови короткострокової служби.

Важливо! Зокрема, у 2026 році для громадян віком 18 – 25 років діють спеціальні контракти зі строком служби, визначеним умовами відповідної програми. Після проходження однорічної служби за передбаченим законом контрактом для таких військовослужбовців також встановлена гарантована відстрочка від мобілізації на 12 місяців після звільнення.

Таким чином, 23-річного чоловіка за загальним правилом не мобілізують примусово, якщо він не належить до категорій, для яких закон передбачає інші правила. Водночас наявність військового статусу, попередньої служби чи офіцерського звання може змінити ситуацію, тому в конкретному випадку потрібно перевіряти дані військового обліку та підстави для призову.

Раніше ми повідоляли, що в Україні продовжується воєнний стан та мобілізація, а тому усі військовозобов'язані повинні мати при собі військово-обліковий документ. Водночас його відсутність у паперовій формі не означає, що людину оджразу ж призвуть на службу.