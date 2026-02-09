Повторная отправка повесток: сколько раз ее можно игнорировать

Вопрос повторного вручения повесток и ответственности за их игнорирование вызывает много недоразумений. Законодательство предусматривает определенные правила и механизмы ответственности, но не все о них осведомлены.

Могут ли присылать повестку повторно?

Вопрос повторной отправки повесток и ответственности за их игнорирование регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Поэтому на практике повестки могут направляться повторно, если военнообязанный не выполнил требование явиться в территориальный центр комплектования. А ответственность наступает не за сам факт "отправки повесток раз за разом", а за конкретные зафиксированные нарушения обязанности явиться или уточнить учетные данные.

Поэтому фактически повестки будут присылать до тех пор, пока человек не выполнит свой долг по воинскому учету.

Важно! Если лицо не реагирует на вызовы, за каждое отдельно зафиксированное нарушение могут накладывать административный штраф. То есть количество штрафов зависит не от количества повесток как таковых, а от количества установленных случаев невыполнения требований.

Чем грозит длительное игнорирование штрафов за повестки?

Длительное игнорирование постановлений о штрафе может иметь дополнительные последствия, в частности принудительное взыскание средств или ограничение доступа к счетам в рамках исполнительного производства.

При этом закон прямо не устанавливает ограничения по количеству повторных вызовов, поэтому на практике повторные повестки используют как инструмент выполнения воинского долга. То есть, систематическое игнорирование требований может приводить к накоплению административной ответственности.

Какие штрафы предусмотрены за игнорирование повесток?