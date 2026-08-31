Забронированного мужчину без объяснений не выпустили с Украины: что решил суд

Львовский окружной административный суд вынес решение о законности действий пограничников, запретивших выезд за границу сотруднику предприятия, имеющего критически важное значение, который был зачислен в список. Работодатель отправил специалиста в двухнедельную командировку в Варшаву и Краков.

Суд защитил право на бронирование служебной командировки

Во Львовском окружном административном суде обжаловали действия пограничника, который отказал в выезде с целью командировки юрисконсульту компании "Пилот Энерджи". Предприятие признано критически важным для экономики, а сам работник имеет официальное бронирование от мобилизации. Об этом говорится в материалах дела №320/47508/25.

Работодатель отправил специалиста в двухнедельную поездку в Польшу для решения юридических вопросов, открытия банковских счетов и заключения договоров аренды. На одном из пунктов пропуска мужчина предъявил паспорт, электронный военно-учетный документ с отметкой о бронировании через портал Дия, приказ о командировке, билеты и подтверждения бронирования в отелях.

Перечень документов был исчерпывающим, но пограничники указали, что сотрудник не смог подтвердить цель поездки. Однако какой именно документ отсутствовал и какую норму закона нарушил украинец – неизвестно.

В суде иск мужчины решили удовлетворить, а решение пограничной службы – отменить. Судьи напомнили, что граждане с подтвержденным статусом лица, подвергшегося бронированию, имеют законное право пересекать государственную границу в случае служебной командировки.

В решении отмечается, что любой отказ должностных лиц является актом индивидуального действия и должен быть обоснованным и мотивированным. Общие фразы без конкретизации требований нарушают принцип правовой определенности и создают условия для произвола.

Кроме того, истец действовал абсолютно добросовестно и заранее получил разъяснения от Государственной пограничной службы Украины. Представленные им документы полностью соответствовали официальным требованиям, поэтому решение о запрете на выезд признали противоправным.

Пограничники отказали из-за отсутствия бумажного удостоверения

Напомним, ранее суд поддержал военного, который пытался выехать за границу вместе с женой. У женщины II группа инвалидности, поэтому семья ехала на лечение.

На границе украинец предъявил все необходимые документы, в том числе пенсионное удостоверение супруги в приложении Дия. Пограничники отказали в выезде, поскольку требовали бумажный оригинал или нотариально заверенную копию пенсионного удостоверения.

Суд встал на сторону мужчины, подтвердив, что электронное пенсионное удостоверение имеет такую же юридическую силу, как и бумажное, поэтому требование предоставить бумажный документ было необоснованным.