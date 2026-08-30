Электронный документ в Дии полностью равнозначен бумажному

История началась на пункте пропуска Чоп, где мужчина пытался выехать из Украины вместе с женой, имеющей II группу инвалидности. Целью поездки было ее лечение за границей. Как свидетельствуют материалы дела №260/4593/24, суд подтвердил незаконность действий пограничников, которые отказали гражданину в пересечении границы из-за отсутствия бумажного пенсионного удостоверения его жены.

На пограничном контроле мужчина предоставил необходимые документы: заграничные паспорта, свидетельство о браке, справку к акту осмотра МСЭК и военный билет офицера запаса. Пенсионное удостоверение супруги было в электронном виде, его показывали через приложение Дия.

Однако пограничник отказал в выезде, потребовав оригинал или нотариально заверенную копию бумажного документа.

Суды двух инстанций установили, что электронное отображение пенсионного удостоверения в приложении Дия имеет абсолютно такую же юридическую силу и срок действия, как и бумажное удостоверение.

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Согласно порядку Пенсионного фонда Украины, использование цифрового документа в приложении Дия не требует дополнительного предъявления его бумажного аналога. Следовательно, требование пограничников предоставить бумажный документ было юридически необоснованным.

Решение об отказе должно быть четко обоснованным

Суд также обратил внимание на недостаток самого решения об отказе. Формулировка об абстрактном "отсутствии оснований для выезда" без указания конкретного документа является нарушением требований законности и обоснованности.

Поскольку мужчина предоставил весь необходимый пакет документов и действительно сопровождал жену с инвалидностью, суд отменил противоправный отказ пограничной службы.

Напомним, для выезда военнослужащие должны иметь приказ командования, отпускной билет со штампом, загранпаспорт и военно-учетный документ. Целью поездки может быть участие в международных операциях, семейные обстоятельства или лечение за рубежом.

Для получения разрешения на выезд военнослужащий должен подать рапорт с обоснованием цели поездки.