Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые получили повестки, не могут выезжать за границу без специального разрешения. Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" пишет, что выезд возможен только при конкретных обстоятельствах.

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Выезд за границу для военных

Бойцы, которые находятся на службе, не могут выезжать за границу без разрешения командования. Обстоятельства, которые предусматривают предоставление соответствующего разрешения, касаются участия в международных операциях, лечения за рубежом и семейных причин.

Под семейными причинами понимают ситуации, когда нужен уход за тяжело больными родственниками или в случае смерти близкого человека.

Выезд военного возможен при наличии соответствующего разрешения, выданного военным командованием, или когда это предусмотрено специальными законами или постановлениями.

Для получения разрешения на выезд военнослужащий должен подать рапорт с обоснованием цели поездки. Командование рассматривает каждый случай индивидуально, учитывая потребности подразделения и национальную безопасность.

Нарушение правил выезда может привести к серьезным дисциплинарным и уголовным последствиям.

Это может быть дисциплинарное взыскание, такое как понижение в звании, лишение служебных полномочий, или даже уголовная ответственность в случае нарушений, которые могут угрожать национальной безопасности.

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Ранее Государственная пограничная служба рассказывала о случае, когда 28-летний мужчина женился на своей 40-летней теще, которая имеет инвалидность I группы, чтобы пересечь границу. Правоохранителей сообщили о признаках уголовного преступления.