Однако не все студенты могут получить отсрочку, к примеру, соискатели второго или третьего высшего образования такого права не имеют. Как студентам получить справку для ТЦК и какие сведения должны быть внесены в нее – передает 24 Канал.

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Как студентам получить справку для ТЦК

Студенты колледжей и университетов, а также учащиеся училищ, которые учатся на дневной или дуальной форме, имеют право отсрочку от мобилизации. Для этого они должны предоставить в ТЦК справку из ЕГЭБО.

ЕГЭБО – Единая государственная электронная база по вопросам образования. Образец справки для студентов определен в приложении 9 пункта 62 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

Так, чтобы получить справку с места учебы для отсрочки, студентам нужно обратиться в свое учебное заведение. Администрация учреждения высшего образования сформирует справку с ЕГЭБО и выдаст студенту.



Справка из ЕГЭБО, которую выдают студентам для ТЦК / Скриншот

После этого справку нужно подать в ТЦК и СП, обратившись туда самостоятельно.

Стоит учитывать, что право на отсрочку получают только те студенты, которые получают выше предыдущей образовательной степени. Так, отсрочку от мобилизации получат магистры, которые поступили после бакалавриата, доктор философии – после магистратуры.

Однако, если у военнообязанного есть диплом специалиста, то он не получит права на отсрочку, если учится на магистратуре. Дело в том, что диплом специалиста равен диплому магистра, а потому последовательности в получении высшего образовательно-квалификационного уровня нет. Поэтому, военнообязанный не будет иметь права на отсрочку.