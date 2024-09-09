Заметим, что с недавних пор ввели новые образцы военно-учетного документа. Стоит понимать, кому же надо заменить свой ВОД.

Кому надо заменить военно-учетные документы

Сейчас в Украине есть несколько видов военно-учетного документа:

приписное (для несовершеннолетних, которые стали на учет, но еще не являются военнообязанными);

военный билет или удостоверение офицера запаса;

временное удостоверение;

военно-учетный документ на бланке нового образца;

электронный военно-учетный документ (в приложении "Резерв+").

Нужно ли получать новый военно-учетный документ

В соответствии с Постановлением №559, все военно-учетные документы, оформленные ранее, считаются действительными до выдачи документа нового образца.

Однако есть случаи, когда новый документ получить нужно:

после взятия гражданина на воинский учет как призывника, военнообязанного или резервиста;

если призывник, который находился на воинском учете до 18 мая 2024 года, не получал военно-учетного документа;

в случае изменения категории по воинской обязанности;

в случае отсутствия места для внесения изменений в имеющемся документе;

если сведения в военно-учетном документе не соответствуют информации, которая есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

в случае потери (порчи) документа;

если есть желание изменить военно-учетный документ старого образца на новый.

Как получить военно-учетный документ

Пожалуй, самым простым вариантом получить военно-учетный документ, это сделать все в смартфоне.

Отметим, что с 18 июня электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Сформировать его достаточно просто. Нужно установить приложение Резерв+, обновить данные (если раньше это не было сделано) и далее будет сформирован документ с QR-кодом. Его также можно распечатать (обязательно должен быть QR-код пригодный для считывания) – в приложении можно сформировать PDF-версию документа.

Если QR-кода нет, документ не считается действительным. Кроме того, при его считывании будет проверяться информация из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Если информация в Резерв+ не будет соответствовать сведениям реестра, то такой военно-учетный документ также будет считаться недействительным.

Отмечается, что срок действия электронного военно-учетного документа – 1 год с момента формирования.

Для того, чтобы получить документ на бланке, нужно обратиться в ТЦК и СП, ведь именно они оформляют и выдают такой документ. Необходимо написать заявление и в течение 5 рабочих дней после его регистрации вам должны выдать готовый военно-учетный документ. Указывается, что выдают его под личную подпись.