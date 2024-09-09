"Супругов" обнаружили работники Государственной пограничной службы Украины на одном из пунктов пропуска. Выехать из страны они пытались не впервые.

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"Супруги" пытались пересечь границу дважды

В Госпогранслужбе рассказали, что "супруги" уверяли, что якобы направлялись в Варшаву, чтобы лечить женщине зрение.

Свою версию отстаивали до последнего. Но аргументы пограничников оказались более убедительными. К тому же разоблачили их намерения во второй раз – днем ранее реальная жена самостоятельно пересекла границу, а вслед за ней отправились и родственники. Безуспешно,

– рассказали в пресс-службе ГПСУ.

Поэтому испытать судьбу они решили уже на другом пункте пропуска, однако, говорят пограничники, "ожидания и здесь не оправдались".

В ГПСУ сообщили в Нацполицию о выявленных признаках уголовного преступления.