Украина внедряет слотирование – автобусы должны приезжать на границу на определенный им час. Летом это значительно ускорило движение транспорта за пределы государства. В будни количество автобусов на выезд из Украины достигает почти 500, а в выходные и 550. Это больше, чем было.

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Демченко о новой системе пересечения границы для автобусов

Сейчас е-очередь действует в 28 пунктах пропуска. На этих направлениях все перевозчики должны регистрироваться в е-очереди. В 16 действует слотирование – как отмечают в Мининфраструктуры, это означает прибытие по расписанию. С 12 часов сегодня добавляются к слотированию еще 4 пункта пропуска. Фактически уже на 20 направлениях автобусы будут следовать исключительно в то время, когда им будет определено при регистрации. Это уменьшит нагрузку на пункты пропуска,

– рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Сначала внедрение касалось грузовиков, а в дальнейшем распространилось и на автобусные перевозки.

Проект по е-очереди внедряет Министерство инфраструктуры в тесном сотрудничестве с Государственной пограничной службой и Государственной таможенной службой.

Интересно! ЕС вводит новую систему въезда EES 10 ноября. Речь о современной автоматизированной ИТ-системе, предназначенной для регистрации иностранных путешественников, которые въезжают в ЕС с целью краткосрочного пребывания. Система будет применяться ко всем гражданам стран, не являющихся членами ЕС, независимо от того, имеют ли они право на безвизовый въезд или нет.