Украинские пограничники постоянно мониторят ситуацию на украинско-белорусской границе. Кроме этого, граница укреплена фортификациями и заминирована.

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Пограничники на страже постоянно

Военный корреспондент Артем Овдиенко рассказал, что делают пограничники для защиты границы в Черниговской области. В частности, на записи показали фортификации, которые уже построили наши военные на случай попытки прорыва границы.

В частности, он отметил, что территория тщательно заминирована. Также там есть противотанковый ров, заполненный водой. Украинские пограничники создают максимально неблагоприятные условия на случай, если Беларусь решится вступить в войну.

Воины, которые несут стражу у границы, также продемонстрировали, что имеют БпЛА для более детального осмотра территории.

Как защищена украино-белорусская граница: смотрите видео