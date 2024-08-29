Венгерские пограничники нашли тело украинца во время патрулирования Тисы. По данным Госпогранслужбы Украины, это уже третья смерть в августе и сорок первая с начала российского вторжения.

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Еще одно тело в Тисе

По сообщению ГПСУ, тело мужчины обнаружено 26 августа. При осмотре найден украинский загранпаспорт. Перед тем двух утопленников нашли на украинско-румынском участке границы.

Это уже третий случай гибели в августе и сорок первый с начала войны, когда люди пытаются незаконно пересечь границу по Тисе,

– сообщает пресс-служба ГПСУ.

За соответствующий участок несет ответственность Мукачевский пограничный отряд. Госпогранслужба в целом неоднократно предупреждала об угрозе попыток незаконного пересечения границы, в частности вплавь.

Напомним, представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что документы украинцев, которые будут выезжать за границу, будут проверять по-новому. Собственно, информацию о человеке пограничники в электронном виде будут получать из различных систем и реестров.

В частности, говорится о данных с ограниченным доступом.

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Те, кто пересекают границу, не почувствуют никаких изменений. Однако для пограничников и инспекторов будущая диджитализация нормализует работу по проверке документов. Среди прочего, минимизирует возможность использования людьми поддельной документации.