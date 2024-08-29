Угорські прикордонники знайшли тіло українця під час патрулювання Тиси. За даними Держприкордонслужби України, це вже третя смерть у серпні та сорок перша з початку російського вторгнення.

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Ще одне тіло в Тисі

За повідомленням ДПСУ, тіло чоловіка виявлено 26 серпня. Під час огляду знайдено український закордонний паспорт. Перед тим двох потопельників знайшли на українсько-румунській ділянці кордону.

Це вже третій випадок загибелі у серпні та сорок перший з початку війни, коли люди намагаються незаконно перетнути кордон Тисою,

– повідомляє пресслужба ДПСУ.

За відповідну ділянку несе відповідальність Мукачівський прикордонний загін. Держприкордонслужба загалом неодноразово попереджала про загрозу спроб незаконного перетину кордону, зокрема вплав.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що документи українців, які виїздитимуть за кордон, перевірятимуть по-новому. Власне, інформацію про людину прикордонники в електронному вигляді отримуватимуть з різних систем і реєстрів.

Зокрема, мовиться про дані з обмеженим доступом.

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Ті, хто перетинають кордон, не відчують жодних змін. Проте для прикордонників та інспекторів майбутня діджиталізація нормалізуватиме роботу щодо перевірки документів. З-поміж іншого, мінімізує можливість використання людьми підробленої документації.