Українські прикордонники постійно моніторять ситуацію на українсько-білоруському кордоні. Крім цього, кордон укріплено фортифікаціями та заміновано.
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Прикордонники на варті постійно
Військовий кореспондент Артем Овдієнко розповів, що роблять прикордонники для захисту кордону у Чернігівській області. Зокрема, на записі показали фортифікації, які вже побудували наші військові на випадок спроби прориву кордну.
Зокрема, він відзначив, що територія ретельно замінована. Також там є протитанковий рів, заповнений водою. Українські прикордонники створюють максимально несприятливі умови на випадок, якщо Білорусь наважиться вступити у війну.
Воїни, які несуть варту біля кордону, також продемонстрували, що мають БпЛА для більш детального огляду території.
Як захищено україно-білоруський кордон: дивіться відео