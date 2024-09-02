Українські прикордонники постійно моніторять ситуацію на українсько-білоруському кордоні. Крім цього, кордон укріплено фортифікаціями та заміновано.

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Прикордонники на варті постійно

Військовий кореспондент Артем Овдієнко розповів, що роблять прикордонники для захисту кордону у Чернігівській області. Зокрема, на записі показали фортифікації, які вже побудували наші військові на випадок спроби прориву кордну.

Зокрема, він відзначив, що територія ретельно замінована. Також там є протитанковий рів, заповнений водою. Українські прикордонники створюють максимально несприятливі умови на випадок, якщо Білорусь наважиться вступити у війну.

Воїни, які несуть варту біля кордону, також продемонстрували, що мають БпЛА для більш детального огляду території.

Як захищено україно-білоруський кордон: дивіться відео