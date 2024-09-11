В августе Верховная Рада поддержала законопроект №11391 с новыми правилами отсрочки от мобилизации, согласно которому она стала доступна для еще одной категории военнообязанных. "За" проголосовали 310 народных депутатов.

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Кто получил отсрочку от мобилизации

Право на отсрочку от призыва получили военнообязанные, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне.

Ранее такую отсрочку могли получить только полнородные братья и сестры погибших или пропавших без вести, а тех, у кого погибли неполнородные брат или сестра – подлежали мобилизации.

Также новое постановление Минсоцполитики внесло изменения в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

Что изменилось в подаче документов на отсрочку

Теперь те военнообязанные, которые содержат или ухаживают за родными и близкими из-за болезни или инвалидности не должны указывать в заявлении в ТЦК информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи. Также не нужно подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода другими членами семьи.

Эту информацию должны предоставлять только те военнообязанные, которые осуществляют уход за больными родителями жены, а ТЦК проверяет полученные данные по госреестрам.

Также военнообязанные, которые имеют родителей с инвалидностью I или II группы, больше не должны устанавливать факт осуществления ухода – законодательство Украины предусматривает, что взрослые дети, которые имеют нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать, поэтому имеют право на отсрочку.

Кроме этого, чтобы оформить акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, военнообязанный может не идти в ТЦК – достаточно написать заявление в произвольной форме и подать его в органы местного самоуправления и районных госадминистраций. Это заявление должны рассмотреть в течение 10 календарных дней и выдать акт.