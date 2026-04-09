Кто выдает решение для командировки военного за границу?

Зарубежные командировки нужны военным для проведения учений, получения техники и тому подобное. В Министерстве обороны отметили, что Кабмин создал постановление о внесении изменений в правила пересечения государственной границы, чтобы защитники могли оперативно решать военные задачи.

Разрешения на выезд в командировку за границу военным предоставляли министр обороны, руководители военного формирования, руководители правоохранительного органа специального назначения или руководители разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.

Теперь пункт 2-15 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины определено, что разрешительные документы для военных могут предоставлять и заместители министра обороны. Они тоже уполномочены принимать решение о выезде представителей украинского войска за границу.

Ожидается, что благодаря изменениям разгрузится управленческий уровень, а реагирование на текущие потребности сектора безопасности и обороны будет более гибким.

Стоит отметить! В общем военные имеют несколько оснований, чтобы поехать за границу. Но во всех вариантах требуется официальное разрешение. Среди оснований: ежегодный основной или 15-дневный отпуск, медицинская реабилитация, командировка.

Какие документы нужны военным, чтобы выехать за границу?

Если военный собрался в другую страну к семье или на отдых, то у него должен быть приказ командования, отпускной билет со штампом, загранпаспорт и военно-учетный документ. Пребывание за границей может быть до 30 дней.

Выезд за границу на лечение требует заключения Минздрава, медицинской справки, разрешения командира и, конечно, загранпаспорта и военно-учетного документа.

Чтобы поехать в командировку нужен служебный лист части, удостоверение и военно-учетный документ.

После увольнения военный уже не требует разрешения, но при себе должен иметь дембельное приказ, военный билет с отметкой об исключении с воинского учета и загранпаспорт.

