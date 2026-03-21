Каким образом человек может служить вблизи места жительства?

Военный может оформить перевод на службу по месту жительства при условии наличия необходимых документов. Также такое право появляется у защитника, когда у него изменились жизненные обстоятельства, которые позволяют перевод. Эти категории определены Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах.

В этом году право военных служить неподалеку от дома сохраняется и продлится до конца военного положения. Службу по месту жительства предоставят, если военный сам этого желает. Это касается таких категории:

родителей, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет;

родителей-одиночек, которые имеют детей до 18 лет;

тех, кто ухаживает за детьми с тяжелыми болезнями: онкологией, диабетом первого типа, церебральным параличом и т.д;

тех, кто имеет жену/мужа с инвалидностью I или II группы.

военные добровольцы, которые имеют инвалидность.

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больным родственником, которые в нем нуждаются.

Чтобы оформить свое право и служить исключительно по месту жительства, военный должен написать рапорт. Для подтверждения такой возможности нужно подать документы о состоянии здоровья свой или родственника, или другие соответствующие документы.

Далее следует получить решение командования и при наличии вакантной должности перейти служить туда.

Могут ли отказать в праве службы по месту жительства?

Командование может направить военного в другое подразделение, если нет свободных мест. Но обжаловать такое решение возможно.

Заместитель начальника отдела организационной работы, юридического обеспечения и развития инфраструктуры Регионального центра по предоставлению БВПП в городе Киеве Кирилл Валько рассказывает, что споры по поводу принятия граждан на публичную службу, ее прохождения и увольнения в большинстве случаев решаются после обращения в административный суд, или к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

