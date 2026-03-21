Яким чином людина може служити поблизу місця проживання?

Військовий може оформити переведення на службу за місцем проживання за умови наявності необхідних документів. Також таке право з'являється в захисника, коли в нього змінилися життєві обставини, які дозволяють переведення. Ці категорії визначені Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах.

Цьогоріч право військових служити неподалік від дому зберігається й триватиме до кінця воєнного стану. Службу за місцем проживання нададуть, якщо військовий сам цього бажає. Це стосується таких категорії:

батьків, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

батьків-одинаків, які мають дітей до 18 років;

тих, хто доглядає дітей з важкими хворобами: онкологією, діабетом першого типу, церебральним паралічем тощо;

тих, хто має дружину/чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи.

військові добровольці, які мають інвалідність.

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою родичем, які його потребують.

Аби оформити своє право та служити виключно за місцем проживання, військовий має написати рапорт. Для підтвердження такої можливості потрібно подати документи про стан здоров'я свій або родича, або ж інші відповідні документи.

Далі варто отримати рішення командування й за наявності вакантної посади перейти служити туди.

Чи можуть відмовити в праві служби за місцем проживання?

Командування може направити військового в інший підрозділ, якщо немає вільних місць. Але оскаржити таке рішення можливо.

Заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення та розвитку інфраструктури Регіонального центру з надання БВПД у місті Києві Кирило Валько розповідає, що спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення в більшості випадків вирішуються після звернення до адміністративного суду, або до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

