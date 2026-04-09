Хто видає рішення для відрядження військового за кордон?

Закордонні відрядження потрібні військовим для проведення навчань, отримання техніки тощо. В Міністерстві оборони зазначили, що Кабмін створив постанову про внесення змін до правил перетину державного кордону, щоб захисники могли оперативно вирішувати військові завдання.

Дозволи на виїзд у відрядження за кордон військовим надавали міністр оборони, керівники військового формування, керівники правоохоронного органу спеціального призначення чи керівники розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.

Тепер пункт 2-15 Правил перетинання державного кордону громадянами України визначено, що дозвільні документи для військових можуть надавати й заступники міністра оборони. Вони теж уповноважені ухвалювати рішення щодо виїзду представників українського війська за кордон.

Очікується, що завдяки змінам розвантажиться управлінський рівень, а реагування на поточні потреби сектору безпеки і оборони буде гнучкішим.

Варто зазначити! Загалом військові мають кілька підстав, щоб поїхати за кордон. Але в усіх варіантах потрібен офіційний дозвіл. Серед підстав: щорічна основна чи 15-денна відпустка, медична реабілітація, відрядження.

Які документи потрібні військовим, щоб виїхати за кордон?

Якщо військовий зібрався в іншу країну до родини чи на відпочинок, то в нього має бути наказ командування, відпускний квиток зі штампом, закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Перебування за кордоном може бути до 30 днів.

Виїзд за кордон на лікування потребує висновку МОЗ, медичної довідки, дозволу командира й, звичайно, закордонного паспорта та військово-облікового документа.

Щоб поїхати у відрядження потрібен службовий лист частини, посвідчення та військово-обліковий документ.

Після звільнення військовий вже не потребує дозволу, але при собі повинен мати дембельний наказ, військовий квиток з позначкою про виключення з військового обліку й закордонний паспорт.

