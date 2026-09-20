Штраф для ребенка может быть незаконным: суд закрыл дело из-за ошибки полиции

Хмельницкий городской районный суд прекратил административное производство в отношении несовершеннолетнего юноши, которого полицейские остановили за управление мопедом без разрешения. Судья признал протоколы патрульных недопустимыми доказательствами, поскольку они были составлены с нарушением установленной процедуры.

Полиция нарушила право подростка на защиту

Суд в Хмельницком не принял доказательства полицейских относительно правонарушения 17-летнего юноши, которого остановили за езду на мопеде Honda Dio без водительского удостоверения. Кроме того, было зафиксировано и другое нарушение – на транспортном средстве был установлен номерной знак, который фактически ему не принадлежит. Об этом говорится в материалах дела№686/23888/26.

Главная проблема заключалась в том, что полицейские не обеспечили участие родителей или официальных опекунов подростка при составлении протокола.

Критическая процессуальная ошибка правоохранителей привела к тому, что даже при наличии документов и доказательств они не могут привлечь несовершеннолетнего юношу к ответственности. Они нарушили его право на защиту.

В связи с этим мать юноши подала в суд ходатайство о закрытии дела из-за существенного нарушения в отношении ее сына. Законодательство Украины и международные нормы четко обязывают привлекать родителей или опекунов при привлечении несовершеннолетних к юридической ответственности.

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, во всех действиях в отношении детей, независимо от того, осуществляются ли они государственными или частными учреждениями, в первую очередь уделяется внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка. Следовательно, обеспечение права на защиту несовершеннолетнего при его привлечении к любому виду юридической ответственности осуществляется путем обязательного привлечения законного представителя,

– отметил судья.

То есть полицейские действовали бы законно, если бы, узнав о возрасте лица, немедленно сообщили об этом его родителям. Допрос и составление протокола разрешается проводить только после их прибытия. При этом присутствие на месте бабушки или дедушки не меняет ситуацию, если они не являются законными опекунами ребенка.

Именно в этом деле присутствие бабушки и дедушки во время оформления материалов суд не признал надлежащим представительством. Не было никаких доказательств того, что они официально осуществляют опеку над ребенком.

Суд отменил протоколы и закрыл дело

Из-за грубых процессуальных нарушений суд признал составленные протоколы недопустимыми. Поскольку первоначальная доказательная база утратила юридическую силу, суд принял решение полностью прекратить производство в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Это решение является важным прецедентом для украинских водителей и их родителей: если правоохранители нарушают процедуру и игнорируют права несовершеннолетних, это может полностью нивелировать материалы обвинения в суде.

Несовершеннолетние за рулем угрожают безопасности

Напомним, ранее полиция Киева сообщала о 17-летнем юноше, который без разрешения взял бабушкин Ford Fiesta, посадил в машину двух 15-летних друзей и устроил ночную гонку. Подросток был в нетрезвом состоянии, не реагировал на требования полиции остановиться и пытался скрыться. На юношу составили административный протокол, а следователи квалифицировали его действия, в частности, как сопротивление сотруднику правоохранительных органов.

А во Львовской области мужчина посадил малолетнюю дочь за руль автомобиля и снимал это на видео. Девочка нажала на газ и уехала, оставив отца позади. В машине также находился ее малолетний брат. ДТП не произошло, однако полиция привлекла 28-летнего отца к ответственности за передачу управления ребенку.

Во Львове полицейские заметили за рулем автомобиля 13-летнего мальчика. Оказалось, что мать в это время находилась на заднем сиденье, когда ребенок управлял машиной. Правоохранители оштрафовали за это мать несовершеннолетнего.