Об этом во вторник, 20 мая, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает 24 Канал. На мать составили соответствующие админматериалы.

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Что известно об инциденте

Выяснилось, что за рулем транспортного средства был 13-летний подросток. Его мать находилась на заднем сиденье.

Уважаемые родители, разрешение ребенку на управление автомобилем – это не проявление доверия или заботы, а прямая угроза его жизни и безопасности других,

– отметил Билошицкий.

13-летний подросток управлял авто во Львове: смотрите видео

Напомним, недавно 28-летний мужчина опубликовал видео, на котором можно увидеть его малолетнюю дочь за рулем автомобиля. Кроме того, блогер пообещал показать, как ребенок "дрифтует", если на его странице в Instagram будет 20 тысяч подписчиков. Ранее полиция уже вынесла постановление и составила протокол из-за передачи управления ребенку и невыполнения родительских обязанностей.