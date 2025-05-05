Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Мужчина доверил руль своей дочери

На Львовщине 28-летний мужчина опубликовал видео, на котором можно увидеть его малолетнюю дочь за рулем автомобиля.

Блогер также пообещал показать, как девочка "дрифтует" – однако для этого мужчина сначала хочет набрать 20 тысяч подписчиков на своей странице в Instagram.

Блогер пытается набрать 20 тысяч подписчиков / Фото: скриншот из сети

Видео с ребенком за рулем быстро распространилось львовскими телеграм-каналами, а пользователи в сети возмутились безответственным отношением к отцовству.

Отец снова посадил за руль малолетнюю дочь: смотрите видео

Стоит отметить, что из-за своей деятельности мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Недавно полиция отреагировала на видео, на котором девочка нажала на полный газ и поехала, после того, как отец посадил ее за руль. На пассажирском сиденье в это время находился малолетний брат девочки.

После этого случая полицейские вынесли постановление за передачу управления транспортным средством человеку, который не имеет права управления таким авто. Также правоохранители составили протокол за невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей.