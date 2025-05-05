Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Чоловік довірив кермо своїй доньці

На Львівщині 28-річний чоловік опублікував відео, на якому можна побачити його малолітню доньку за кермом автомобіля.

Блогер також пообіцяв показати, як дівчинка "дрифтує" – однак для цього чоловік спочатку хоче набрати 20 тисяч підписників на своїй сторінці в Instagram.

Блогер намагається набрати 20 тисяч підписників / Фото: скриншот із мережі

Відео з дитиною за кермом швидко поширилося львівськими телеграм-каналами, а користувачі в мережі обурилися безвідповідальним ставленням до батьківства.

Батько знову посадив за кермо малолітню доньку: дивіться відео

Варто зазначити, що через свою діяльність чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Нещодавно поліція відреагувала на відео, на якому дівчинка натиснула на повний газ та поїхала, після того, як батько посадив її за кермо. На пасажирському сидінні в цей час перебував малолітній брат дівчинки.

Після цього випадку поліцейські винесли постанову за передачу керування транспортним засобом людині, яка не має права керування таким авто. Також правоохоронці склали протокол за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.