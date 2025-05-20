Про це у вівторок, 20 травня, повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає 24 Канал. На матір склали відповідні адмінматеріали.

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Що відомо про інцидент

З'ясувалося, що за кермом транспортного засобу був 13-річний підліток. Його матір перебувала на задньому сидінні.

Шановні батьки, дозвіл дитині на керування автомобілем – це не прояв довіри чи турботи, а пряма загроза її життю та безпеці інших,

– зазначив Білошицький.

13-річний підліток керував авто у Львові: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно 28-річний чоловік опублікував відео, на якому можна побачити його малолітню доньку за кермом автомобіля. Окрім того, блогер пообіцяв показати, як дитина "дрифтує", якщо на його сторінці в Instagram буде 20 тисяч підписників. Раніше поліція вже винесла постанову та склала протокол через передачу керування дитині та невиконання батьківських обов'язків.