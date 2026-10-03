В приложении "Резерв+" возникла ошибка: нужно ли обращаться в ТЦК

Если в военно-учетных данных в "Резерв+" – есть ошибка, не обязательно сразу ехать в ТЦК. Часть неточностей в реестре "Оберег" можно исправить удаленно через приложение.

Как исправить ошибку в "Резерв+"

В "Резерв+" можно подать запрос на исправление отдельных данных без личного визита в ТЦК. В частности, через приложение можно исправлять ошибки в персональных данных, статусе воинского учета, бронировании и информации о месте работы, о чем рассказала адвокат Кристина Захарова.

Для этого нужно зайти в меню приложения и выбрать "Исправить данные онлайн".

После подачи запроса информация будет проверена.

А после внесения изменений данные в "Резерв+" должны обновиться.

Минобороны также отмечает, что через "Резерв+" можно просмотреть расширенную информацию о себе из реестра "Оберег" и проверить, нет ли в ней неточностей.

Когда все же придется обратиться в ТЦК

Если исправить информацию онлайн не удается или ошибка связана с данными, которые должен изменить орган ведения реестра, может потребоваться обращение в ТЦК и СП.

Согласно действующему порядку, если в "Обериг" содержатся неверные данные, их могут исправить после рассмотрения заявления. Если ошибку допустило другое государственное учреждение, информация должна корректироваться на основании уточненных данных от соответствующего органа.

То есть само наличие ошибки в "Резерв+" еще не означает, что нужно лично ехать в ТЦК. Сначала стоит проверить, доступно ли исправление через приложение.

Если же система не находит информацию о человеке или проблема не решается онлайн, тогда нужно обратиться в ТЦК, где гражданин состоит на воинском учете. Минобороны отдельно отмечает, что в случае появления сообщения "Данных в реестре "Оберег" не найдено" необходимо обратиться в соответствующий ТЦК.

К слову, отметка "в розыске" в приложении "приложении "Резерв+" свидетельствует о нарушении правил воинского учета. Если отметка появилась не из-за сбоя в системе, то это может стать административным правонарушением.