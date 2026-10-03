Як виправити помилку в "Резерв+"

В "Резерв+" можна подати запит на виправлення окремих даних без особистого візиту до ТЦК. Зокрема, через застосунок можна виправляти помилки в персональних даних, статусі військового обліку, бронюванні та інформації про місце роботи, про що розповіла адвокатка Крістіна Захарова.

Для цього потрібно зайти в меню застосунку та обрати "Виправити дані онлайн".

Після подання запиту інформацію перевірять.

А після внесення змін дані в "Резерв+" мають оновитися.

Міноборони також зазначає, що через "Резерв+" можна переглянути розширену інформацію про себе з реєстру "Оберіг" і перевірити, чи немає в ній неточностей.

Коли все ж доведеться звернутися до ТЦК

Якщо виправити інформацію онлайн не вдається або помилка пов'язана з даними, які має змінити орган ведення реєстру, може знадобитися звернення до ТЦК та СП.

За чинним порядком, якщо в "Оберіг" містяться неправильні дані, їх можуть виправити після розгляду заяви. Якщо помилку внесла інша державна установа, інформація має коригуватися на підставі уточнених даних від відповідного органу.

Тобто сама наявність помилки в "Резерв+" ще не означає, що потрібно особисто їхати до ТЦК. Спочатку варто перевірити, чи доступне виправлення через застосунок.

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Якщо ж система не знаходить інформацію про людину або проблема не вирішується онлайн, тоді потрібно звернутися до ТЦК, де громадянин перебуває на військовому обліку. Міноборони окремо зазначає, що у разі повідомлення "Даних у реєстрі Оберіг не знайдено" необхідно звернутися до відповідного ТЦК.

До слова, позначка "у розшуку" у застосунку Резерв+ свідчить про порушення правил військового обліку. У випадку, якщо позначка зʼявилася не через збій у системі, то це може стати адміністративним правопорушенням.