Государственную регистрацию права собственности на недвижимость могут аннулировать: существует три случая

Государственная регистрация подтверждает, что недвижимость принадлежит конкретному лицу. Однако существуют определенные жизненные ситуации, когда запись в Государственном реестре вещных прав может быть аннулирована.

В каких случаях может быть аннулирована государственная регистрация права собственности на имущество

Законодательством предусмотрены три основные причины для аннулирования такой регистрации, о чем рассказала Алла Школьная, адвокат юридической фирмы "Марусяк и партнеры", на 24 Канале.

При возникновении споров относительно принадлежности недвижимости окончательное решение принимает суд. Регистрацию отменяют в случае доказательства незаконности перехода имущества к новому владельцу.

К наиболее распространенным ситуациям относится признание сделки недействительной из-за ее заключения под принуждением, по ошибке или недееспособным лицом.

Также основанием служат мошеннические действия и подделка документов – от фальшивых паспортов и доверенностей до несуществующих завещаний.

Кроме того, поводом для судебного решения являются грубые нарушения закона со стороны государственного регистратора или нотариуса, если они нарушили права других лиц, в частности законных наследников.

После вступления судебного решения в законную силу оно становится основанием для аннулирования записи в реестре.

Министерство юстиции – это более быстрый, внесудебный способ вернуть свое имущество, если его изъяли незаконно.

Алла Школьная Адвокат юридической фирмы "Марусяк и партнеры" Министерство юстиции Украины имеет право отменить решение регистратора. Например, это возможно, когда регистратор действовал противозаконно (оформил имущество на основании несуществующих документов) или был совершен рейдерский захват недвижимости посредством технических манипуляций в реестре.

Регистрацию также отменяют в том случае, если объект недвижимости больше не существует. Если дом или квартира были полностью уничтожены в результате обстрелов, пожара, стихийного бедствия или планового сноса, то право собственности на них прекращается.

В такой ситуации сам владелец обращается с заявлением об отмене регистрации. К нему прилагается официальный акт об уничтожении имущества, выданный ГСЧС или специальной комиссией

Важно, что государство надежно защищает честных покупателей и собственников,

– подчеркнула Алла Школьная.

Дело в том, что отменить регистрацию просто так невозможно – для этого требуется подтвержденное судом нарушение или факт физического исчезновения имущества.

Напомним, что для государственной регистрации прав на имущество украинцы могут воспользоваться порталом Дия. Услуга доступна в 21 области Украины для объектов недвижимости, зарегистрированных до 1 января 2013 года, при условии наличия квалифицированной электронной подписи.