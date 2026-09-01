Государственную регистрацию права собственности на недвижимость могут аннулировать: существует три случая
Государственная регистрация подтверждает, что недвижимость принадлежит конкретному лицу. Однако существуют определенные жизненные ситуации, когда запись в Государственном реестре вещных прав может быть аннулирована.
В каких случаях может быть аннулирована государственная регистрация права собственности на имущество
Законодательством предусмотрены три основные причины для аннулирования такой регистрации, о чем рассказала Алла Школьная, адвокат юридической фирмы "Марусяк и партнеры", на 24 Канале.
При возникновении споров относительно принадлежности недвижимости окончательное решение принимает суд. Регистрацию отменяют в случае доказательства незаконности перехода имущества к новому владельцу.
- К наиболее распространенным ситуациям относится признание сделки недействительной из-за ее заключения под принуждением, по ошибке или недееспособным лицом.
- Также основанием служат мошеннические действия и подделка документов – от фальшивых паспортов и доверенностей до несуществующих завещаний.
- Кроме того, поводом для судебного решения являются грубые нарушения закона со стороны государственного регистратора или нотариуса, если они нарушили права других лиц, в частности законных наследников.
После вступления судебного решения в законную силу оно становится основанием для аннулирования записи в реестре.
Министерство юстиции – это более быстрый, внесудебный способ вернуть свое имущество, если его изъяли незаконно.
Министерство юстиции Украины имеет право отменить решение регистратора. Например, это возможно, когда регистратор действовал противозаконно (оформил имущество на основании несуществующих документов) или был совершен рейдерский захват недвижимости посредством технических манипуляций в реестре.
Регистрацию также отменяют в том случае, если объект недвижимости больше не существует. Если дом или квартира были полностью уничтожены в результате обстрелов, пожара, стихийного бедствия или планового сноса, то право собственности на них прекращается.
В такой ситуации сам владелец обращается с заявлением об отмене регистрации. К нему прилагается официальный акт об уничтожении имущества, выданный ГСЧС или специальной комиссией
Важно, что государство надежно защищает честных покупателей и собственников,
– подчеркнула Алла Школьная.
Дело в том, что отменить регистрацию просто так невозможно – для этого требуется подтвержденное судом нарушение или факт физического исчезновения имущества.
Напомним, что для государственной регистрации прав на имущество украинцы могут воспользоваться порталом Дия. Услуга доступна в 21 области Украины для объектов недвижимости, зарегистрированных до 1 января 2013 года, при условии наличия квалифицированной электронной подписи.