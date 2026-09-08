Заявление было отправлено по почте: как суд обязал ТЦК рассмотреть документы об отсрочке

Одесский окружной административный суд признал бездействие ТЦК противоправным и обязал его рассмотреть заявление военнообязанного о предоставлении отсрочки от мобилизации. В деле было проведено разграничение между требованием лично подать документы и обязанностью явиться в орган.

Личная отправка документов по почте считается надлежащим уведомлением

Военнообязанный мужчина, имеющий право на отсрочку, дважды направлял в территориальный центр комплектования заявления по почте. К документам он приложил копии паспорта, налогового номера, свидетельства о браке и справки МСЭК. Однако, как следует из решения по делу № 420/39436/24, ТЦК заявил, что не обязан рассматривать обращение, поскольку заявитель не обратился лично.

Мужчина начал отстаивать свои права и вновь подал иск в суд с требованием признать такую бездеятельность противоправной и заставить комиссию принять процессуальное решение.

Суд подробно проанализировал законодательство о мобилизационной подготовке и Порядок № 560 и пришел к выводу, что требование "лично уведомить" или "подать" не означает, что человек должен лично прибыть куда-либо, чтобы подать документы на отсрочку.

Поскольку военнообязанный сам подписал и направил документы по почте, а ТЦК их фактически получил, процедура личной подачи была соблюдена.

Согласно Порядку № 560 специальная комиссия при ТЦК обязана рассмотреть полученное заявление в течение 7 дней с даты поступления и принять решение о предоставлении отсрочки или мотивированном отказе. Игнорирование обращения или предоставление писем-разъяснений вместо официального решения комиссии является нарушением административной процедуры.

Почему это решение важно для военнообязанных

Одесский окружной административный суд полностью удовлетворил иск, обязал ТЦК рассмотреть заявления по существу и принять одно из двух предусмотренных законом решений, а также взыскал в пользу истца судебный сбор.

В то же время суд не предоставил отсрочку автоматически вместо комиссии, а лишь вернул процесс в правовое поле. То есть решение подтверждает, что личная отправка надлежащим образом заверенных документов по почте является официальным обращением, которое ТЦК обязан рассмотреть по существу.

Напомним, ранее адвокат Дарья Тарасенко зарегистрировала петицию об упрощении оформления отсрочек. По ее словам, сейчас мужчины фактически ограничены в возможности оформления документов дистанционно, поскольку не все могут лично явиться в ЦПАУ или подать документы через "Резерв+".