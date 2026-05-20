Ответа по отсрочке не было несколько месяцев: как бывший военный выиграл дело против ТЦК

Украинец уволился из армии, но не мог добиться отсрочки из-за семейных обстоятельств. В реестре "Оберег" мужчина был невоеннообязанным, так как уже отмечался как "военнослужащий". В этом и была главная проблема невозможности оформлении отсрочки.

Почему военный не мог оформить отсрочку после увольнения?

Мужчина подал в суд из-за того, что его дело о предоставлении отсрочки и актуализации данных оставили без рассмотрения. Бывший военный заявил, что имеет право на отсрочку по семейным обстоятельствам, но после увольнения из армии его данные не могут обновить. Об этом говорится в материалах дела №420/42819/25.

Мужчину уволили со службы в 2022 году из-за ухода за отцом с инвалидностью. По этому же основанию он требовал предоставить ему отсрочку от мобилизации. Сначала стал на воинский учет и подал заявление о предоставлении отсрочки через три года. Но после таких действий даже отметка в его аккаунте в Резерв+ не изменилась.

Вероятно, ТЦК даже не рассматривал документы об увольнении, справку МСЭК об инвалидности отца, медицинское заключение и данные о воинском учете. Для того чтобы получить решение, гражданин несколько раз обращался в ТЦК, но дело оставляли без движения. Служащие отмечали, что некоторые его документы были ненадлежащим образом оформлены. После нескольких таких попыток мужчина пошел в суд.

Однако спор возник из-за перехода системы воинского учета к цифровому формату. В тот момент, когда заявления уже должны были передаваться от ЦНАПов в ТЦК, они "зависали в воздухе" и терялись.

Что говорили в ТЦК?

Представители ведомства отметили, что иск мужчины нельзя поддерживать, потому что когда человек обращался в ТЦК, то уже действовали измененные нормы Постановления Кабинета Министров №560, которая предусматривала подачу заявок на получение отсрочки через Резерв+ или лично через ЦНАП.

Но судья уточнил, что когда мужчина обратился за отсрочкой и постановкой на воинский учет впервые, то изменения в порядок еще не вступили в силу.

Так иск мужчины Одесский суд удовлетворил частично, указав, что ТЦК все же должны были рассматривать обращение мужчины. В то же время решение о том, имеет ли он право на отсрочку, суд не имеет права решать в этой ситуации.

Каким было решение суда?

Рассмотрев обращение, суд обязал ТЦК пересмотреть дело мужчины и актуализировать данные в реестре "Оберіг". Комиссия должна была это сделать в течение установленного срока и уведомить военнообязанного о предоставлении отсрочки или отказе.

Согласно доводам суда, в ТЦК не смогли объяснить бездействие. В то же время представители ЦПАУ не нарушили порядок, потому что получение отсрочки через центры происходит во время личного визита военнообязанного. Истец вместо этого направил свои бумаги по почте, поэтому ЦНАП не мог должным образом сформировать электронное заявление о предоставлении отсрочки.

Поэтому ТЦК действительно виноваты в том, что заявление мужчины оставили без рассмотрения и не обновили его данные в реестре. Именно такая обязанность на служащих теперь была возложена. В течение 30 дней от решения Территориальный центр комплектования должен подать отчет о выполнении.

Это дело мужчине помогли выиграть адвокаты объединения "Ювченко & Партнеры". После всех доводов удалось доказать, что ТЦК должен актуализировать данные воинского учета мужчины и рассмотреть его основания для права на отсрочку.

Вывод: если у вас есть законные основания для отсрочки, а ТЦК игнорирует ваши обращения – это прямое основание для судебной защиты,

– пишут эксперты.

Дело является важным, потому что суд постановил важную для военнообязанных вещь: ТЦК не имеет права оставлять заявления без рассмотрения и действовать должны в соответствии с действующей редакцией порядка. То есть нужно помнить, что даже если суд не предоставляет отсрочку напрямую, то он может обязать ТЦК повторно рассмотреть документы.

Что известно о новых возможностях для увольнения военных?

В рамках реформы ВСУ предлагается сделать механизм увольнения военнослужащих во время войны. С помощью гибкой и адаптивной ситуации командование могло бы сохранить численность армии и учитывать финансовое обеспечение.

При этом военные, которые уволились, могут оформить отсрочку при наличии конкретных оснований.