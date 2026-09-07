Могут проверить и взыскать деньги: в Украине наказывают за незаконные больничные

В Украине действуют законодательные акты о порядке проверки обоснованности выдачи и продления больничных листов и документов, служащих основанием для их оформления. В частности, в соответствии с ними разработан механизм установления неправомерности выдачи больничного и, соответственно, компенсации за уплаченные страховые взносы.

Можно ли проверить больничный лист

Фактическое отсутствие заболевания и необоснованность составления медицинского заключения можно установить на основе правовых основ оформления больничных листов и компенсации за безосновательно выплаченные "больничные". В частности, такой порядок регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и постановлениями Кабинета Министров Украины. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат АО "ETERNIX" Виктория Гаврилкина.

Если у работодателя или у представителей Пенсионного фонда возникают сомнения относительно обоснованности составления медицинского заключения, то в связи с этим можно инициировать проверку листка нетрудоспособности.

Проводить ее должны именно уполномоченные должностные лица ПФУ и уполномоченные врачи. Так медики проверяют заключения с использованием электронной системы здравоохранения на основании запроса уполномоченного должностного лица территориального органа Пенсионного фонда.

Виктория Гаврилкина Адвокат АО "ETERNIX" Для проведения проверки сведений уполномоченный врач имеет доступ к информации, содержащей обезличенные персональные данные. Среди них: данные о предмете проверки; записи в Реестре медицинских заключений по номерам записей медицинских заключений; записи о направлениях и рецептах, которые ведутся в рамках случая временной нетрудоспособности, в отношении которого проводится проверка. По результатам проверки медицинского заключения уполномоченный врач формирует заключение в электронной системе здравоохранения.

Такое заключение в дальнейшем может предоставляться по запросу представителей правоохранительных органов, по решению суда. Сведения также передаются в Пенсионный фонд посредством электронного информационного взаимодействия между электронной системой здравоохранения и автоматизированной информационно-аналитической системой ПФУ. Как следствие, можно обжаловать требование о компенсации суммы страховой выплаты.

Способы и основания для компенсации незаконной страховой выплаты

Компенсация необходима, если по необоснованному больничному листу уже были выплачены средства работнику; в этом случае компенсация осуществляется со стороны учреждения здравоохранения или врача, выдавшего данное медицинское заключение.

Как отметила адвокат, основанием для компенсации является требование органа ПФУ после получения результатов проверки. Так медицинское учреждение или врач-ФЛП имеют право добровольно выплатить средства по требованию. Если в течение установленного срока компенсация не поступает, в суд подается иск о принудительном взыскании суммы выплаты.

Работник также должен выплатить компенсацию, если неправомерность заключения возникла из-за представления недостоверных документов или фальсификации.

Добровольный путь – работник самостоятельно возвращает полученные средства на счет ПФУ или предоставляет работодателю письменное заявление об удержании средств из его заработной платы, что предусмотрено статьями 127 и 136 Кодекса законов о труде Украины. Если работник отказывается вернуть деньги, орган ПФУ или работодатель обращаются в суд с иском о взыскании необоснованно полученных средств,

– уточнила Виктория Гаврилкина.

Осуществляет ли взыскание исполнительная служба

Органы Государственной исполнительной службы или частные исполнители также осуществляют принудительное исполнение решения, когда должник отказывается добровольно вернуть средства. Когда ПФУ или работодатель выигрывает дело в суде, он получает соответствующий исполнительный лист или приказ. На этом основании исполнитель может наложить арест на банковские счета и имущество медицинского учреждения, врача-ФЛП или работника, в зависимости от того, кто должен был выплатить компенсацию.

Исполнительная служба прибегает к удержанию из доходов, когда должником является работник. Тогда, по словам эксперта, исполнитель направляет постановление работодателю или в ПФУ для удержания средств из заработной платы или пенсии, которое обычно не превышает 20%.

Также применяется взыскание исполнительного сбора, – объясняет Гаврилкина. С должника дополнительно взимается исполнительный сбор в размере 10% от суммы, подлежащей принудительному взысканию. Это предусмотрено статьей 27 Закона № 1404-VIII.

Напомним, что новые правила начисления больничных действуют с апреля. Тогда государство усилило контроль над процессом в связи с нововведениями в законе. Пенсионный фонд Украины будет отвечать за финансирование и контроль выплат, а работодатели обязаны принимать решения о предоставлении больничного в установленные сроки.

Важно, что в Украине не установлено никаких ограничений на количество больничных отпусков. Главное, чтобы работник официально оформил нетрудоспособность и она была подтверждена медицинским учреждением.