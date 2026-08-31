Непростая процедура: хирург ВВК объяснил, почему часто отказывают в признании непригодности

Наличие жалоб на боль или поставленный диагноз не является автоматическим основанием для признания военнообязанного негодным к службе. Для принятия решения требуется проведение дополнительных обследований.

Диагноза недостаточно для признания непригодным

Между военнообязанными и медиками военно-врачебных комиссий часто возникают недоразумения из-за норм списания со службы. Однако решения принимаются на основании приказа Министерства обороны № 402. Об этом рассказал хирург военно-медицинской комиссии и сотрудник Захаровской многопрофильной больницы в Одесской области Даниил Ерофеев в интервью Дани Смарту.

Врачи работают и делают выводы в соответствии с приказом, в котором четко прописаны все критерии годности. Оценивать состояние здоровья медики обязаны исключительно таким образом, а не по личной просьбе военнообязанного, который жалуется на боль или болезни.

Я всегда говорю: вы не подпадаете под эту статью – я не могу вас списать или сказать, что вы условно негодны. Я показываю книгу: вот ваш диагноз, вот здесь это прописано,

– рассказал врач.

Чтобы установить годность или негодность к службе, врачи должны провести обязательные инструментальные и лабораторные исследования. В случае возникновения каких-либо сомнений специалисты ВВК направляют военнообязанного на дополнительное обследование. Это позволяет избежать ошибок и точно установить степень нарушения функций организма. Это исключает ошибку одного врача и незаконный отказ в списании.

Как принимается окончательное решение

После прохождения дополнительной диагностики человека могут направить к областному специалисту. Если профильный специалист подтверждает диагноз, документы повторно рассматривает военно-врачебная комиссия.

Окончательное заключение формируется коллегиально, ведь в состав внештатной комиссии входят терапевт, невролог, психиатр, хирург и председатель ВВК. Процедура признания негодности является сложной и требует значительного количества подтверждающих документов, поэтому положительное заключение получает лишь небольшая часть обратившихся.

Напомним, что в Украине существует законный перечень заболеваний, при которых не производится мобилизация во время военного положения. На ВВК определяется общая степень нарушения функций организма.

Дальше после отмены статуса "ограниченно годный", заключение экспертизы напрямую зависит от степени функциональных нарушений организма.