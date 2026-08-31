Діагнозу недостатньо для непридатності

Між військовозобов'язаними та медиками військово-лікарських комісій часто виникає непорозуміння через норми списання зі служби. Проте рішення ухвалюють на основі наказу Міністерства оборони №402. Про це розповів хірург військово-лікарської комісії та працівник Захарівської багатопрофільної лікарні на Одещині Данило Єрофеєв у інтерв'ю Дані Смарту.

Лікарі працюють та роблять висновки за наказом, в якому чітко розписані всі критерії придатності. Оцінити стан здоров'я медики зобов'язані лише таким чином, а не за особистим проханням військовозобов'язаного, який скаржиться на біль чи хвороби.

Я завжди кажу: ви не підходите під цю статтю – я не можу вас списати чи сказати, що ви умовно непридатні. Я показую книгу: ось ваш діагноз, ось тут це прописано,

– розповів лікар.

Аби встановити придатність чи непридатність до служби, лікарі повинні провести обов'язкові інструментальні та лабораторні дослідження. У разі виникнення будь-яких сумнівів фахівці ВЛК направляють військовозобов'язаного на додаткове обстеження. Це дозволяє уникнути помилок і точно встановити ступінь порушення функцій організму. Це виключає помилку одного лікаря й незаконну відмову у списанні.

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Як ухвалюють остаточне рішення

Після проходження додаткової діагностики чоловіка можуть направити до обласного спеціаліста. Якщо профільний фахівець підтверджує діагноз, документи повторно розглядає військово-лікарська комісія.

Остаточний висновок формується колегіально, адже до складу позаштатної комісії входять терапевт, невролог, психіатр, хірург та голова ВЛК. Процедура визнання непридатності є складною та потребує значної кількості підтверджувальних документів, тому позитивний висновок отримує лише невелика частина з тих, хто звертається.

Нагадаємо, що в Україні є законний список хвороб, з якими не мобілізують під час воєнного стану. На ВЛК визначається, загальний ступінь порушення функцій організму.

Надалі після скасування статусу обмежено придатного висновок експертизи безпосередньо залежить від ступеня функціональних розладів організму.