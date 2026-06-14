Скільки часу може тривати ВЛК?

Строки проведення медичного огляду для визначення придатності до служби проводиться не за один день, проте в деяких випадках лікарям треба дійсно небагато часу. Тоді як за потреби проведення для людини додаткових обстежень або медичних досліджень, термін проходження комісії зростає аж до двох тижнів. Про це розповіли експерти на порталі "Юристи.UA".

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Під час воєнного стану ВЛК проводиться у стандартному режимі, законодавчих змін у цьому питанні не було. Так процедуру мають завершити протягом шести днів. Такий визначений строк назвав адвокат Вячеслав Кирда. Проте він додає, що закон передбачає продовження часу для проходження ВЛК. Це можливо, якщо людині призначаються додаткові лабораторні, інструментальні чи інші медичні обстеження, аби мати всі чіткі дані про стан її здоров’я. Та навіть при цьому комісія та дообстеження не можуть тривати більше, ніж 14 днів.

Як коментує адвокат Юрій Айвазян, особу, яка відповідає за проходження ВЛК військовозобов'язаним, можливо притягнути до адміністративної відповідальності, якщо доводиться факт порушення встановлених строків.

Під час винесення вироку рішення враховуються конкретні обставини та причини порушення.

Чи можуть бути зміни в процедурі ВЛК в Україні?

Раніше в офісі Військового омбудсмана пропонували змінити процес військово-лікарської комісії, щоб частина обмежено придатних та повністю непридатні українці, яких уже мобілізували, могли мати право звільнення зі служби. Ольга Решетилова заявила, в Україні потрібно реформувати систему військово-лікарських комісій та змінити "злощасний" указ, який, за її словами, занижує планку здоров'я для військовослужбовців.

Народні депутати пропонують законопроєкт, згідно з яким мають з'явитися нові статті в Кримінальному кодексі щодо порушення порядку проведення військово-лікарської комісії та призову. За подібні дії посадовцям ТЦК і ВЛК може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі, а також передбачається заборона обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю протягом одного – трьох років.