За що каратимуть службовців ТЦК і працівників ВЛК?

Народні депутати вже прийняли за основу законопроєкт, яким пропонують запровадити кримінальну відповідальність за порушення встановлених процедур призову на військову службу, коли ТЦК мобілізують людей, які мають відстрочку чи бронювання. Про це йдеться в законопроєкті №12442.

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Якщо ініціативу народних депутатів підтримають, то реальні терміни ув'язнення отримають керівники та працівники ТЦК і СП, а також голови та члени військово-лікарських комісій. Таке покарання пропонують запровадити у Кримінальному кодексі. Воно передбачене й у випадку, якщо вони незаконно звільнили громадян від призову. Тепер після рекомендації профільного комітету законопроєкт має пройти друге читання.

Так посадові особи ВЛК і ТЦК можуть отримати від трьох до 8 років ув'язнення, якщо викриється їхня причетність до порушення порядку призову та проведення військово-лікарської експертизи.

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Тобто, якщо через неправомірні рішення людину, яка не підлягає мобілізації, призвуть до війська, то тих, хто його ухвалив притягнуть до кримінальної відповідальності. Так само порушенням буде вважатися звільнення від призову чи з військової служби людини, яка не мала для цього підстав.

Крім кількох років ув'язнення покарання передбачає заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом одного – трьох років.

Наразі законопроєкт №12442 готують до остаточного ухвалення після опрацювання кількох правок в схвального висновку Головного юридичного управління.

Незаконна мобілізація – це теж порушення закону

Законопроєкт про відповідальність посадовців ТЦК і ВЛК у першому читанні підтримали ще 12 березня, а зареєстрували у січні 2025 року. Ініціатори пропонують додати до Кримінального кодексу статтю 3371 про "Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби" і 4262 – "Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу".

Українця-студента, якого у 2025 році протиправно мобілізували, вдалося звільнити зі служби. Суд визначив, що законодавець допустив прогалини у правових актах та нормах. Але через це ТЦК не можуть мобілізувати громадян, які мають звільнення від призову за законом. Тому правильним рішенням стало виключення військовослужбовця зі списків особового складу.