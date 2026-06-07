Такі реформи також підвищать якість мобілізаційного ресурсу. Про це Решетилова розповіла в інтерв'ю Суспільному.

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Які три кроки назвала омбудсманка?

Ольга Решетилова назвала три аспекти, які, на її думку, необхідно покращувати. Перший пов'язаний з мотивацією військових з їхнім розумінням цілі та власного конституційного обов’язку.

Ми б хотіли бачити у війську людей мотивованих, які розуміють, для чого вони приходять і що захист держави – їхній конституційний обов’язок і прийшов час поміняти тих військовослужбовців, які служать уже тривалий період. Для цього, мені здається, тут важлива загалом комунікація – наша, держави, суспільства, внутрішня чесна розмова,

– зазначила омбудсманка.

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Вона вважає, що необхідно оновити соціальний договір. Решетилова каже, що служити повинні всі, на принципах ротації. Люди, які зараз в армії, змогли захистити та вберегти Україну. За словами омбудсманки, настав час їх замінити. Ті, хто вже довго воюють, мають відпочити, побути з сім’єю та рідними, побудувати кар’єри, відновитися.

Другим аспектом Решетилова назвала реформу ВЛК. Омбудсманка піддала критиці указ Міністерства оборони України № 402, який встановлює придатність та визначає порядок проходження лікарів. Решетилова висловила сподівання, що Україна реформує систему військово-лікарських комісій та указ, який вона називає "злощасним", бо той занижує планку здоров’я для військовослужбовців.

Я дуже часто в навчальних центрах бачу людей із явними вадами здоров’я, яких ВЛК просто не бачить. І це величезна проблема. 402-й наказ дуже суб’єктивний,

– заявила Ольга Решетилова.

Третім кроком вона назвала покращення самої мобілізації. Омбудсманка зазначила, що якщо держава говорить, що хоче бачити у війську іншу якість новобранців, то цей процес має відбуватися інакше. Решетилова висловила припущення, що Міністерство оборони активно працює над реформуванням самого призову.

Актуальні новини про мобілізацію в Україні

Ольга Решетилова раніше зазначила, що близько 7 відсотків людей в армії мають законну відстрочку. Вона розповіла, що держава витрачає на цих людей великі кошти.

Також в Україні можуть запровадити зміни в законодавстві щодо введення чітких термінів військової служби. Розглядають гнучку систему розрахунку відстрочки, де базовий термін може змінюватися залежно від кількості днів на передовій.