Ці чоловіки мають законне право на відстрочку, яке не було враховано. Про це Ольга Решетилова розповіла в інтерв'ю Суспільному.

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Що сказала омбудсманка?

Омбудсманка заявила, що 7 відсотків мобілізованих мають законне право на відстрочку. Проте під час мобілізації його не враховували. Вона назвала три основних причини.

Це може бути, наприклад, неякісне проведення ВЛК, неврахування тих документів, які мав військовослужбовець. Або наявність у них трьох чи більше дітей, оформлення опіки над кимось із близьких родичів. Також це можуть бути люди, які є найближчими родичами загиблих, зниклих безвісти або полонених військовослужбовців.

– поділилась Ольга Решетилова.

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Вона пояснила, що військовослужбовець, який має законне право на відстрочку, все одно рано чи пізно буде звільнений. Він або самовільно залишить частину, або ж просто буде десь у військовій частині, не маючи змоги чи бажання виконувати поставлені завдання.

Решетилова розповіла, що в Офісі військового омбудсмана порахували, скільки коштує для держави один військовослужбовець, який має законне право на відстрочку. Вона уточнила, що це величезний обсяг ресурсу, який витрачається дарма через неякісну мобілізацію.

Тому що він (мобілізований – 24 Канал) стає на облік, отримує грошове забезпечення, забезпечується повністю всім: формою, харчуванням, засобами індивідуального захисту. Також держава лікує його за свій рахунок. Або, наприклад, на нього витрачають ресурс інструктори, на нього витрачають якісь там засоби, якими навчають у навчальних центрах, і так далі,

– заявила омбудсманка.

Вона зазначила, що держава не має викидати ці кошти. Ще однією проблемою стає соціальна напруга. Також такі випадки не розв'язують питання поповнення війська.

Омбудсманка відмовилася називати конкретні суми. Вона зазначила, що вони озвучені у звіті до ста днів роботи Офісу військового омбудсмана, і назвала ці цифри дуже великими.

Актуальні новини про мобілізацію

В Україні можуть запровадити зміни в законодавстві щодо введення чітких термінів військової служби. Розглядають гнучку систему розрахунку відстрочки, де базовий термін може змінюватися залежно від кількості днів на передовій.

У Резерв+ в електронному військово-обліковому документі з'явилась відмітка "ВОС 999. Потребує базової загальновійськової підготовки". Вона присвоюється військовозобов'язаним, котрі не проходили військову службу або навчальні збори.