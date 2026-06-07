Такие реформы также повысят качество мобилизационного ресурса. Об этом Решетилова рассказала в интервью Суспильному.

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Какие три шага назвала омбудсмен назвала?

Ольга Решетилова назвала три аспекта, которые, по ее мнению, необходимо улучшать. Первый связан с мотивацией военных с их пониманием цели и собственного конституционного долга.

Мы бы хотели видеть в армии людей мотивированных, которые понимают, для чего они приходят и что защита государства – их конституционный долг и пришло время поменять тех военнослужащих, которые служат уже длительный период. Для этого, мне кажется, здесь важна в целом коммуникация – наша, государства, общества, внутренний честный разговор,

– отметила омбудсмен.

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Она считает, что необходимо обновить социальный договор. Решетилова говорит, что служить должны все, на принципах ротации. Люди, которые сейчас в армии, смогли защитить и уберечь Украину. По словам омбудсмена, пришло время их заменить. Те, кто уже долго воюют, должны отдохнуть, побыть с семьей и родными, построить карьеры, восстановиться.

Вторым аспектом Решетилова назвала реформу ВВК. Омбудсмен подвергла критике указ Министерства обороны Украины № 402, который устанавливает пригодность и определяет порядок прохождения врачей. Решетилова выразила надежду, что Украина реформирует систему военно-врачебных комиссий и указ, который она называет "злосчастным", потому что тот занижает планку здоровья для военнослужащих.

Я очень часто в учебных центрах вижу людей с явными недостатками здоровья, которых ВВК просто не видит. И это огромная проблема. 402-й приказ очень субъективный,

– заявила Ольга Решетилова.

Третьим шагом она назвала улучшение самой мобилизации. Омбудсман отметила, что если государство говорит, что хочет видеть в армии другое качество новобранцев, то этот процесс должен происходить иначе. Решетилова высказала предположение, что Министерство обороны активно работает над реформированием самого призыва.

Актуальные новости о мобилизации в Украине

Ольга Решетилова ранее отметила, что около 7 процентов людей в армии имеют законную отсрочку. Она рассказала, что государство тратит на этих людей большие средства.

Также в Украине могут ввести изменения в законодательстве о введении четких сроков военной службы. Рассматривают гибкую систему расчета отсрочки, где базовый срок может меняться в зависимости от количества дней на передовой.