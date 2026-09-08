Зачем работодателям нужна информация о родственниках: в каких случаях это законно

В сети обсуждают требования некоторых работодателей предоставить данные о родственниках кандидата при приеме на работу. Однако в 95% случаев в этом нет необходимости.

В каких случаях такие данные могут потребоваться для трудоустройства

Информацию о родителях, детях, братьях и сестрах иногда запрашивают при приеме человека на работу. В некоторых случаях это может быть оправдано. Однако, как рассказал в комментарии 24 Канала адвокат и руководитель адвокатского бюро Денис Голобородько, обычный работодатель не имеет никакого законного права требовать заполнения анкет с данными о родственниках.

Сбор такой информации запрещен законом, если это не касается профессиональных навыков кандидата. Однако в зависимости от сферы деятельности или должности просить заполнить анкету могут. Например, госслужащие, судьи, прокуроры, полицейские проходят специальные проверки и заполняют антикоррупционные декларации.

Денис Голобородько Адвокат и руководитель АБ "Дениса Голобородько" Там данные о близких родственниках нужны, чтобы избежать конфликта интересов. Например, чтобы руководитель не взял на работу свою жену или сына.

Работодатель также может запрашивать данные о родственниках работника для получения им льгот. Но, по словам эксперта, это возможно только после приема на работу и если работник сам хочет оформить дополнительный отпуск по уходу за детьми или получить налоговые льготы.

Жесткие правила безопасности, а значит и проверки данных о семейном положении и родственниках – нормальное явление для специфических предприятий, объектов критической инфраструктуры, оборонной сферы или работы с государственной тайной.

Данные о родственниках можно не предоставлять

Денис Голобородько отметил, что кандидат имеет полное право отказаться заполнять такие графы в анкете. Однако иногда это может повлиять на решение о его трудоустройстве.

Если речь идет о государственной службе, отказ означает, что кандидата просто не смогут принять на должность, поскольку закон требует проверки. Если это обычный бизнес – например, вакансия маркетолога или IT-специалиста – отказ теоретически не должен влиять на решение. Но на практике недобросовестный работодатель может "тихо" отказать кандидату под другим предлогом,

– рассказал адвокат.

То есть официально написать, что кандидату "отказано, потому что он не предоставил контакты родственников", работодатель не имеет права, так как это будет проявлением дискриминации.

Какая ответственность может наступить для работодателя

Эксперт пояснил, что в случае, когда работодатель безосновательно собирает, хранит или передает куда-либо данные о родственниках кандидата без его письменного согласия, это квалифицируется как нарушение Закона Украины "О защите персональных данных". За это компания или ее руководитель могут получить штраф в размере от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен.

Также кандидат, чьи права были нарушены, может подать на работодателя исковое заявление в суд и потребовать компенсацию за моральный ущерб. Однако Денис Голобородько отметил, что такая судебная практика в Украине – пока что редкость.

Напомним, при приеме на работу работодатель имеет право требовать только те документы, которые предусмотрены законодательством. В частности, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, документ об образовании или квалификации, а для отдельных категорий – документы о состоянии здоровья и т. п.

В то же время нельзя требовать какие-либо документы или сведения по собственному усмотрению, если они не связаны с конкретной работой. Кроме того, законодательство также ограничивает сбор персональных данных.