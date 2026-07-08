Как государство пытается обеспечить социальный баланс в сфере уплаты налогов

Как предусмотрено в Налоговом кодексе Украины, в частности в статье 169, все налогоплательщики имеют право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы. Сумма налоговой социальной льготы в Украине достигает 50% размера месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица, действующего с 1 января текущего налогового года. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Ирина Семенюк.

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По словам эксперта, такая льгота должна действовать для обеспечения определенного социального равновесия. Поскольку все, кто работает и имеет доход, уплачивают налог в размере 18% и также 5% военного сбора.

Вместе с тем Налоговый кодекс Украины (статья 169) предусматривает возможность уменьшить сумму налогооблагаемого дохода, начисленного в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового месяца в качестве заработной платы, а также другие приравненные к ней в соответствии с законодательством выплаты, компенсации и вознаграждения, например больничные или отпускные, если размер этой самой заработной платы не превышает установленного законом предела,

– уточнила Ирина Семенюк.

Предел установлен на уровне месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн. В 2026 году эта сумма составляет 4 660 гривен. И если человек получает в месяц не более этой суммы, то он имеет право на налоговую льготу от государства.

В положении закона есть нюанс

Юрист пояснила, что благодаря наличию такой льготы появляется возможность уменьшить сумму дохода, с которой уплачивается НДФЛ. То есть гражданин фактически платит меньше налога и в итоге получает больше денег "на руки".

Эта сумма невелика, однако она может оказаться существенной для каждого человека в отдельном случае; • Предельный доход для использования данной льготы – 4 660 гривен – ниже установленного в Украине размера минимальной заработной платы. То есть для большинства граждан, которые работают полный месяц и выполняют месячную норму труда, обычная налоговая социальная льгота фактически остается недоступной,

– рассказала Семенюк.

То есть льгота доступна для:

людей, работающих неполный рабочий день;

отработавших неполный месяц;

по законным причинам имеют начисленную заработную плату, не превышающую 4 660 гривен.

Эксперт напомнила, что льготу человек может получать только по одному месту работы, которое выбирает сам работник. Чтобы получить такую "скидку", на имя работодателя необходимо подать заявление.

Кроме того, Семенюк отметила, что льгота не распространяется на доходы индивидуальных предпринимателей и доходы по гражданско-правовым договорам. Кроме того, права на льготу не имеют работники, которые одновременно с заработной платой за определенный месяц получают стипендию или денежное обеспечение из бюджета.

Для определенных категорий лиц также предусмотрены специальные правила относительно размера льготы и предельного дохода.

Подробно с перечнем документов и порядком их подачи можно ознакомиться в Постановлении Кабинета Министров № 1227 "Об утверждении Порядка подачи документов для применения налоговой социальной льготы".

Индивидуальные предприниматели также могут воспользоваться налоговой скидкой

Воспользоваться льготой могут только те физические лица-предприниматели, которые получают доходы в качестве наемных работников, с которых уплачивается НДФЛ. В таком случае можно вернуть часть уже уплаченного налога за расходы, предусмотренные Налоговым кодексом, в частности на обучение, ипотеку, страхование или благотворительность. Для этого необходимо подать годовую декларацию и документы, подтверждающие расходы.

Напомним, что в зависимости от группы налогообложения предприниматели должны своевременно перечислить единый налог, военный сбор и, при наличии такой обязанности, единый социальный взнос. Нарушение сроков уплаты может привести к начислению штрафов и пени.