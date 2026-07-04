Как индивидуальному предпринимателю получить налоговую скидку

Налоговая скидка позволяет вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет определенных документально подтвержденных расходов, сообщили в ГНС.

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Однако сам факт регистрации ФЛП не дает права воспользоваться этой льготой в отношении доходов от бизнеса. Известно , что предприниматель имеет право претендовать на налоговую скидку только как обычное физическое лицо, если получает другие доходы, с которых уплачивается НДФЛ:

если ФЛП одновременно работает по трудовому договору и получает официальную заработную плату, с которой удерживается НДФЛ; Если лицо получает дивиденды от владения акциями или корпоративными правами юридических лиц – резидентов Дія.City.

Для оформления налоговой скидки недостаточно лишь соответствовать установленным критериям. Необходимо также:

подать декларацию об имущественном положении и доходах;

предоставить документы, подтверждающие понесенные расходы;

подтвердить право на получение налоговой скидки в соответствии с требованиями Налогового кодекса.

К слову, Кабинет Министров утвердил основные социальные показатели, которые станут основой для подготовки проекта Государственного бюджета на 2027 год. Вместе с ростом доходов вырастут и суммы налогов, в частности ЕСВ.

Сейчас максимальная база начисления ЕСВ составляет 20 минимальных заработных плат. В 2026 году этот механизм не изменялся, поэтому ожидается, что аналогичный подход будет применяться и в 2027 году.

В таком случае основные показатели будут выглядеть следующим образом: минимальный страховой взнос – 2 100,12 гривен в месяц (9 546 гривен × 22%), максимальный взнос – 190 920 гривен (9 546 гривен × 20).