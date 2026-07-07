До какого числа ИП должны уплатить налоги

Для предпринимателей первой и второй группы упрощенной системы главной датой этого месяца является 20 июля, сообщают в ГНС.

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Необходимо уплатить:

единый социальный взнос (ЕСВ) за второй квартал – 5 707,02 гривен;

военный сбор – 864,70 гривны;

единый налог для ФЛП первой группы – 332,80 гривен;

единый налог для ФЛП второй группы – 1 729,40 гривен.

Просрочка платежей может привести к начислению штрафных санкций и пени.

Что нужно сделать ФЛП третьей группы

Предприниматели третьей группы также должны до 20 июля уплатить единый социальный взнос за второй квартал в размере 5 707,02 гривен.

Единый налог (5% дохода) и военный сбор (1%) можно перечислить и раньше, хотя крайний срок их уплаты – 19 августа.

Когда подавать декларацию

Налоговую декларацию за первое полугодие 2026 года ФЛП третьей группы должны подать до 10 августа.

Специалисты советуют не откладывать подачу документов на последний день, ведь в случае обнаружения ошибок останется достаточно времени для их исправления.

К слову, многие физические лица-предприниматели ошибочно полагают, что могут оформить налоговую скидку благодаря своему статусу ФЛП.

Налоговая скидка позволяет вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет определенных документально подтвержденных расходов. Такая возможность существует, если ФЛП одновременно работает по трудовому договору и получает официальную заработную плату, с которой удерживается НДФЛ.