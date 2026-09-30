Украинцам могут компенсировать убытки из-за войны: какие заявления принимает международный реестр

В Международном реестре убытков предусмотрено 21 категория заявлений, которыми могут воспользоваться физические лица, 11 – для юридических лиц и 11 – для государства Украина. Следующим шагом станет создание Международной компенсационной комиссии, которая будет принимать решения о выплатах.

Все категории в Международном реестре убытков – открыты

Международный реестр убытков был запущен 2 апреля 2024 года. За два года в общей сложности появилось 43 категории, по которым граждане и органы власти могут обращаться, сообщая о военных преступлениях России. Об этом пишет пресс-служба Офиса Президента.

Речь идет о нанесенных убытках, потерях или вреде, возникших в результате вражеской агрессии. Проектом предусмотрено предоставление компенсаций пострадавшим. Они будут выплачиваться по решению специальной комиссии.

Последние открытые категории – "Прочие потери имущества", "Экологический ущерб" и "Растрата и/или присвоение природных ресурсов" – были введены недавно.

Заявления в этих категориях могут подавать государство, центральные, региональные и местные органы власти, государственные и коммунальные учреждения и организации. Это позволяет фиксировать ущерб, нанесенный окружающей среде, стоимость незаконно изъятых или присвоенных природных ресурсов, повреждение, уничтожение или утрату государственного и коммунального имущества, не охватываемые другими категориями заявлений,

– говорится в сообщении.

Украинцы могут оставлять сообщения онлайн в приложении "Дія" о:

смерти и исчезновения без вести близких;

телесные повреждения, пытки, сексуальное насилие;

вынужденное перемещение, потерю жилья, работы и частного предпринимательства;

повреждении имущества и инфраструктуры;

экономические потери бизнеса;

ущерб культурному наследию и окружающей среде;

гуманитарные расходы государства;

прочие потери, вызванные войной.

Как сообщили в Офисе Президента, за два года в Реестр поступило 195 тысяч заявлений. Более 65 тысяч уже внесены, а остальные – находятся в процессе обработки. Люди действительно сообщают о последствиях войны, чтобы претендовать на компенсацию своих потерь.

Важно! RD4U (Register of Damage for Ukraine) создан при поддержке Рады Европы для фиксации убытков и ущерба, нанесенных Украине и украинцам российской агрессией. Подача заявления в Реестр сама по себе не означает выплату компенсации. То есть в систему вносятся только заявления и доказательства для будущего механизма компенсации.

Международная компенсационная комиссия для Украины в дальнейшем будет рассматривать заявления по существу. После этого каждый случай будет проанализирован. Так будет определяться размер компенсации и будут приняты решения.

Украинские власти сообщили, что для создания комиссии страны ЕС должны подписать Конвенцию. 10 партнеров уже ратифицировали договор, а для окончательного решения требуется 25 ратификаций.

Завершающим элементом должен стать Международный компенсационный фонд, из которого и будут финансироваться выплаты.

Напомним, реестр убытков решили разместить в Гааге, что в Нидерландах. Украинские власти поддержали этот шаг, поскольку именно этот город считается столицей международного правосудия.