Кто имеет право подать заявку?

Об этом рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк, передает РБК-Украина.

По ее словам, речь идет именно о моральных убытках, которые получили украинцы, вынужденные выехать за границу. Они от 23 февраля 2026 года могут подавать заявки на компенсацию в международный Реестр убытков (RD4U).

Они регистрируются по отдельной категории реестра – A1.2.

Речь идет исключительно о моральном ущербе. Заявления, связанные с материальными последствиями такого перемещения, а также депортацией детей и взрослых подаются в других соответствующих категориях реестра,

– отметила Шуляк.

Важно! По последним подсчетам, на конец прошлого года, более 5,8 миллиона украинцев стали беженцами, вынужденно ища убежища за рубежом, отметила нардеп. Большинство из них сейчас находится в Европе.

Какие компенсации предусмотрены?

Шуляк добавила, что на сегодня в Реестре RD4U уже открыли треть от всех категорий, которые хотят создать.

В частности, заявления о компенсации за нематериальные убытки сейчас могут подавать украинцы, которые подверглись:

вынужденного внутреннего перемещения из-за войны;

сексуальному насилию;

серьезных телесных повреждений;

пыткам;

принудительного труда или службы.

Также подаваться могут люди, которые пережили смерть или пропажу без вести родных из-за военных, депортацию взрослых и детей и тому подобное.

Размер выплат пока неизвестен. Его будет определять соответствующая комиссия, которая сейчас находится только в процессе создания. Предоставлять компенсации из специального фонда, который тоже еще нужно наполнить.

Несмотря на это, украинцы активно регистрируются на выплаты:

в Реестр уже подали заявки 115 тысяч человек в разных категориях;

документы 30 тысяч заявителей рассмотрели и внесли в RD4U.

Стоит знать! Международный Реестр убытков, нанесенных Россией, создали в 2023 году под эгидой Совета Европы. На сегодня он уже открыл 15 категорий заявлений. Все заявления в Реестр можно подать через портал Дія, отмечает Минюст.

