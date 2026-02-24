Кто имеет право подать заявку?
Об этом рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк, передает РБК-Украина.
По ее словам, речь идет именно о моральных убытках, которые получили украинцы, вынужденные выехать за границу. Они от 23 февраля 2026 года могут подавать заявки на компенсацию в международный Реестр убытков (RD4U).
Они регистрируются по отдельной категории реестра – A1.2.
Речь идет исключительно о моральном ущербе. Заявления, связанные с материальными последствиями такого перемещения, а также депортацией детей и взрослых подаются в других соответствующих категориях реестра,
– отметила Шуляк.
Важно! По последним подсчетам, на конец прошлого года, более 5,8 миллиона украинцев стали беженцами, вынужденно ища убежища за рубежом, отметила нардеп. Большинство из них сейчас находится в Европе.
Какие компенсации предусмотрены?
Шуляк добавила, что на сегодня в Реестре RD4U уже открыли треть от всех категорий, которые хотят создать.
В частности, заявления о компенсации за нематериальные убытки сейчас могут подавать украинцы, которые подверглись:
- вынужденного внутреннего перемещения из-за войны;
- сексуальному насилию;
- серьезных телесных повреждений;
- пыткам;
- принудительного труда или службы.
Также подаваться могут люди, которые пережили смерть или пропажу без вести родных из-за военных, депортацию взрослых и детей и тому подобное.
Размер выплат пока неизвестен. Его будет определять соответствующая комиссия, которая сейчас находится только в процессе создания. Предоставлять компенсации из специального фонда, который тоже еще нужно наполнить.
Несмотря на это, украинцы активно регистрируются на выплаты:
- в Реестр уже подали заявки 115 тысяч человек в разных категориях;
- документы 30 тысяч заявителей рассмотрели и внесли в RD4U.
Стоит знать! Международный Реестр убытков, нанесенных Россией, создали в 2023 году под эгидой Совета Европы. На сегодня он уже открыл 15 категорий заявлений. Все заявления в Реестр можно подать через портал Дія, отмечает Минюст.
Какие выплаты для переселенцев в Украине?
Между тем в Украине обновили условия предоставления помощи внутренне перемещенным лицам. С 1 января 2026 года прожиточный минимум для одного нетрудоспособного человека установлен на уровне 2 595 гривен в месяц, что повлияло и на критерии назначения выплат ВПЛ.
Государство продолжило выплату помощи ВПЛ еще на шесть месяцев. В то же время ее будут предоставлять только тем семьям, в которых средний доход на одного человека не превышает четырех прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан. Таким образом, максимально допустимый уровень дохода для получения выплат составляет 10 380 гривен.