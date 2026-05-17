Есть ли наказание за использование российской музыки или контента в бизнесе

После начала полномасштабной войны использование российской музыки и контента в Украине стало не только моральным, но и юридическим вопросом – особенно для бизнеса. В обществе регулярно возникают скандалы из-за песен страны-агрессора в кафе, магазинах, салонах красоты или видео для соцсетей.

Как наказывают за русскую музыку в Украине?

Впрочем, далеко не все понимают, предусмотрено ли за такие действия реальное наказание. В деталях разбирался 24 Канал.

Стоит отметить, что с 2022 года в Украине действует закон, который запрещает публично исполнять, транслировать или демонстрировать фонограммы и клипы, созданные гражданами страны-агрессора.

Итак, использование российской музыки в учреждениях или коммерческом контенте могут считать нарушением, ответственность за которое будет нести субъект хозяйствования.

Размер штрафа определяет статья 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях – до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 170 гривен.

Правда, в парламенте признавали отсутствие четко определенных санкций и то, что механизмы требуют доработки. В свою очередь нардеп Александр Санченко в комментарии для "Интерфакс-Украина" упоминал об обсуждении существенного увеличения штрафов.

Александр Санченко Председатель подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Верховной Рады, президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий UAME Сейчас, даже если полиция приезжает, штраф 170 гривен... Мы прекрасно понимаем, что для крупных заведений это не сумма. Они каждый час могут платить и дальше продолжать. Думаю, что это должно быть более 50 тысяч гривен, чтобы действительно заведения боялись это делать.

В то же время украинский предприниматель и основатель Atlas Festival Дмитрий Сидоренко предполагал, что для ночного клуба даже штраф в 8,5 или 17 тысяч гривен не будет эффективным предохранителем, ведь доход такого заведения может составлять миллионы гривен в месяц.

Какие нюансы следует учитывать?

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обращала внимание на юридический нюанс: действующее законодательство ограничивает использование музыки исполнителей страны-агрессора, однако не содержит четкого запрета именно на русский язык в песнях.

Также чиновница напомнила, что когда речь идет о возможных нарушениях законов о запрете культурного продукта враждебного государства, это предмет реагирования органов Нацполиции.

Сколько прецедентов было в 2025 году?