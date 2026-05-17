Есть ли наказание за использование российской музыки или контента в бизнесе
- В Украине с 2022 года действует закон, запрещающий публичное исполнение и трансляцию российской музыки, однако есть нюансы.
- Сейчас штраф за нарушение достигает 170 гривен, но в парламенте давно обсуждают возможное увеличение санкций.
После начала полномасштабной войны использование российской музыки и контента в Украине стало не только моральным, но и юридическим вопросом – особенно для бизнеса. В обществе регулярно возникают скандалы из-за песен страны-агрессора в кафе, магазинах, салонах красоты или видео для соцсетей.
Как наказывают за русскую музыку в Украине?
Впрочем, далеко не все понимают, предусмотрено ли за такие действия реальное наказание. В деталях разбирался 24 Канал.
Стоит отметить, что с 2022 года в Украине действует закон, который запрещает публично исполнять, транслировать или демонстрировать фонограммы и клипы, созданные гражданами страны-агрессора.
Итак, использование российской музыки в учреждениях или коммерческом контенте могут считать нарушением, ответственность за которое будет нести субъект хозяйствования.
Размер штрафа определяет статья 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях – до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 170 гривен.
Правда, в парламенте признавали отсутствие четко определенных санкций и то, что механизмы требуют доработки. В свою очередь нардеп Александр Санченко в комментарии для "Интерфакс-Украина" упоминал об обсуждении существенного увеличения штрафов.
Сейчас, даже если полиция приезжает, штраф 170 гривен... Мы прекрасно понимаем, что для крупных заведений это не сумма. Они каждый час могут платить и дальше продолжать. Думаю, что это должно быть более 50 тысяч гривен, чтобы действительно заведения боялись это делать.
В то же время украинский предприниматель и основатель Atlas Festival Дмитрий Сидоренко предполагал, что для ночного клуба даже штраф в 8,5 или 17 тысяч гривен не будет эффективным предохранителем, ведь доход такого заведения может составлять миллионы гривен в месяц.
Какие нюансы следует учитывать?
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обращала внимание на юридический нюанс: действующее законодательство ограничивает использование музыки исполнителей страны-агрессора, однако не содержит четкого запрета именно на русский язык в песнях.
Также чиновница напомнила, что когда речь идет о возможных нарушениях законов о запрете культурного продукта враждебного государства, это предмет реагирования органов Нацполиции.
Сколько прецедентов было в 2025 году?
В прошлом году в Офис языкового омбудсмена поступило 2 888 жалоб. Около 70% обращений касались сферы обслуживания потребителей, вывесок и рекламы, а также интернет-пространства.
Уполномоченная отчитывалась о применении 706 санкций, из которых 57,2% были предупреждениями. По ее словам, "наказание ради наказания никогда" не было и не будет самоцелью, вместо этого задачей остается изменение языкового поведения, передает Укринформ.