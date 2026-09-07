Отсрочка за 5 тысяч долларов: на Тернопольщине таможенника разоблачили на преступной схеме

Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили главного государственного инспектора Тернопольской таможни, который организовал схему наживы на уклонении от мобилизации. Он обещал "клиентам" уволить их от мобилизации.

Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы

Схема уклонения от мобилизации действовала благодаря сговору чиновника с пока неустановленными сотрудниками учебных заведений. Мужчины, которые хотели получить отсрочку, "покупали" пакетную услугу. В Государственном бюро расследований сообщили, что подозреваемый убеждал "клиента": самостоятельно поступить в учебное заведение и получить отсрочку он не сможет.

Схема включала несколько этапов и действовала в период с февраля по сентябрь 2026 года. Инспектор таможни лично координировал передачу документов, общался с представителями учебного заведения и сопровождал военнообязанного на вступительные экзамены. После зачисления мужчины в колледж чиновник гарантировал дальнейшее беспрепятственное поступление в Западноукраинский национальный университет, в результате чего мужчина мог оформить освобождение от мобилизации.

По месту жительства, работе и в автомобиле таможенника, а также в помещениях учебных заведений правоохранители провели обыски. В ходе следственных действий уже изъяты документы и другие доказательства причастности к незаконному бизнесу.

Должностному лицу сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженном с вымогательством. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, украинцы часто пытаются "откупиться" от мобилизации, а те, кто имеет влияние, предлагают для этого свои связи. Часть таких случаев заканчивается судами и наказаниями.

Суммы взяток в приведенных судебных делах были разными – от нескольких тысяч гривен до нескольких тысяч долларов.

К ответственности привлекали не только тех, кто давал деньги, но и посредников, сотрудников ТЦК и медиков, которые предлагали или оформляли незаконные документы.