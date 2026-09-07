Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы

Схема уклонения от мобилизации действовала благодаря сговору чиновника с пока неустановленными сотрудниками учебных заведений. Мужчины, которые хотели получить отсрочку, "покупали" пакетную услугу. В Государственном бюро расследований сообщили, что подозреваемый убеждал "клиента": самостоятельно поступить в учебное заведение и получить отсрочку он не сможет.

Схема включала несколько этапов и действовала в период с февраля по сентябрь 2026 года. Инспектор таможни лично координировал передачу документов, общался с представителями учебного заведения и сопровождал военнообязанного на вступительные экзамены. После зачисления мужчины в колледж чиновник гарантировал дальнейшее беспрепятственное поступление в Западноукраинский национальный университет, в результате чего мужчина мог оформить освобождение от мобилизации.

По месту жительства, работе и в автомобиле таможенника, а также в помещениях учебных заведений правоохранители провели обыски. В ходе следственных действий уже изъяты документы и другие доказательства причастности к незаконному бизнесу.

Должностному лицу сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженном с вымогательством. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, украинцы часто пытаются "откупиться" от мобилизации, а те, кто имеет влияние, предлагают для этого свои связи. Часть таких случаев заканчивается судами и наказаниями.

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Суммы взяток в приведенных судебных делах были разными – от нескольких тысяч гривен до нескольких тысяч долларов.

К ответственности привлекали не только тех, кто давал деньги, но и посредников, сотрудников ТЦК и медиков, которые предлагали или оформляли незаконные документы.