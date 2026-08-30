Попытка незаконного пересечения границы: названы области, где было больше всего нарушений

Фиксация пограничниками попытки несанкционированного выезда из страны не влечет за собой автоматического назначения наказания. Окончательное наличие состава административного правонарушения и меру наказания устанавливает исключительно суд.

Аналитики составили карту правонарушений, связанных с незаконным пересечением границы

За первое полугодие 2026 года Государственная пограничная служба составила 7,5 тысячи протоколов за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения границы. Как ни странно, до начала полномасштабной войны таких нарушений было в 10 раз меньше. Об этом пишет Опендатабот. Как сообщили эксперты, тогда за год составлялось около 2,7 тысячи протоколов.

Последние два года лидером по количеству нарушений является Черновицкая область. До этого за незаконное пересечение границы задерживали граждан в Одесской области и Закарпатье.

За полгода пограничники на Буковине составили 38% от всех имеющихся протоколов. В Закарпатье зафиксировано 2 170 нарушений, или 29%. В Одесской области известно о 997 протоколах, или 13% от общего количества.

Показательно, что в Ивано-Франковской области до войны случаев бегства из Украины не было. А в 2026 году произошло целых 377 случаев.



Пограничники фиксируют попытки незаконного пересечения границы в разных областях / Инфографика Опендатабот

Сотрудники фиксируют случаи попыток пересечения государственной границы вне пунктов пропуска или без надлежащих документов как нарушение статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сам факт составления такого документа не является окончательным решением о привлечении к ответственности, ведь соответствующее производство осуществляется судом.

По данным Государственной судебной администрации, в 2025 году суды рассмотрели 24 519 таких дел. В половине случаев был вынесен штраф... Еще в отношении 10 493 человек (43% случаев) дело было закрыто из-за отсутствия события и состава административного правонарушения. А 57 нарушителей получили административный арест,

– написали аналитики.

Отметим, что привлечение к ответственности применяется к

гражданам Украины, которые пытаются пересечь границу вне установленных пунктов пропуска;

иностранцев и лиц без гражданства, нарушающих порядок выезда с территории Украины;

военнообязанных граждан, не имеющих законных оснований для выезда во время действия военного положения.

Алгоритм рассмотрения дела

Суд изучает материалы дела и в ходе заседания выносит решение об ответственности. Одним из видов наказания может быть наложение административного взыскания в размере от 3 400 до 8 500 гривен.

Также суд может применить арест на 15 суток за совершение правонарушения группой лиц или повторно в течение года.

Прекращение дела возможно в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения.

Отметим, что человек обязан уплатить штраф в течение 15 дней со дня вручения постановления. Если сумма не уплачивается добровольно, постановление передается в Государственную исполнительную службу, где сумма штрафа взыскивается в двойном размере вместе с расходами на исполнительное производство.

Напомним, адвокат Олег Паньчак в комментарии 24 Канала рассказал , что сам факт выезда военнообязанного мужчины за границу и невозвращения в Украину не является ни административным правонарушением, ни преступлением.

Если мужчина законно выехал за границу, но, например, не уточнил военно-учетные данные или не явился по надлежащему вызову, его могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил воинского учета или мобилизации.