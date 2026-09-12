Статус "На учете" в "Резерв+": что он означает и защищает ли он от мобилизации

Статус "На учете" в приложении "Резерв+" означает, что военнообязанный состоит на воинском учете, но сам по себе не дает права на отсрочку от мобилизации. Если у человека нет действующей отсрочки или бронирования и он соответствует другим требованиям для призыва, его могут мобилизовать на общих основаниях.

Что означает статус "На учете" в "Резерв+"

"Резерв+" – это электронный сервис Министерства обороны, через который военнообязанные могут получать актуальные военно-учетные данные и электронный военно-учетный документ, говорится на сайте Минобороны Украины. Приложение отображает информацию, содержащуюся в реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Если в военно-учетном документе указано "На учете", это свидетельствует о том, что человек состоит на воинском учете. Однако такая пометка не означает, что гражданин автоматически имеет отсрочку от мобилизации.

Отсрочка является отдельным статусом. Минобороны отмечает, что она предоставляется военнообязанному, подтвердившему предусмотренное законом основание для ее получения. Информация о действующей отсрочке отображается в электронном военно-учетном документе.

Поэтому важно различать два понятия: нахождение на воинском учете и наличие отсрочки. Первое является учетным статусом, тогда как второе означает наличие законного основания не быть призванным во время мобилизации.

Могут ли мобилизовать человека со статусом "На учете"

Да, сам статус "На учете" не препятствует мобилизации. Если военнообязанный не имеет действующей отсрочки или бронирования, является годным к военной службе и соответствует установленным законодательством условиям, его могут призвать во время мобилизации.

Однако наличие отсрочки или бронирования меняет ситуацию. Минобороны поясняет, что военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение военно-медицинского осмотра для определения годности в рамках процедуры призыва во время мобилизации.

Поэтому человеку, который видит в "Резерв+" только надпись "На учете", следует проверить весь электронный военно-учетный документ, а не делать вывод о своем праве на отсрочку только по этому статусу.

Если имеется законное основание для отсрочки, ее можно оформить через "Резерв+" в случаях, предусмотренных системой, или через ЦПАУ. Минобороны сообщает, что более 90% отсрочек в настоящее время продлеваются автоматически после проверки соответствующих данных в государственных реестрах.

После оформления или автоматического продления отсрочка должна отображаться в электронном военно-учетном документе. Если основание для отсрочки есть, но соответствующей информации в "Резерв+" нет, следует выяснить причину и, при необходимости, обратиться в соответствующий орган.

Таким образом, пометка "На учете" не означает ни автоматической мобилизации, ни освобождения от нее. Это лишь свидетельство нахождения на воинском учете; вопрос о возможности призыва зависит, в частности, от наличия отсрочки или бронирования, годности к службе и других предусмотренных законом обстоятельств.