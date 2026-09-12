Що означає статус "На обліку" в Резерв+

Резерв+ є електронним сервісом Міністерства оборони, через який військовозобов'язані можуть отримувати актуальні військово-облікові дані та електронний військово-обліковий документ, йдеться на сайті Міноборони України. Застосунок відображає інформацію, яка міститься в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо у військово-обліковому документі зазначено "На обліку", це свідчить про те, що людина перебуває на військовому обліку. Однак такий напис не означає, що громадянин автоматично має відстрочку від мобілізації.

Відстрочка є окремим статусом. Міноборони зазначає, що вона надається військовозобов'язаному, який підтвердив передбачену законом підставу для її отримання. Інформація про чинну відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі.

Тому важливо розрізняти два поняття: перебування на військовому обліку та наявність відстрочки. Перше є обліковим статусом, тоді як друге означає наявність законної підстави не бути призваним під час мобілізації.

Чи можуть мобілізувати людину зі статусом "На обліку"

Так, сам статус "На обліку" не перешкоджає мобілізації. Якщо військовозобов'язаний не має чинної відстрочки або бронювання, є придатним до військової служби та відповідає встановленим законодавством умовам, його можуть призвати під час мобілізації.

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Натомість наявність відстрочки або бронювання змінює ситуацію. Міноборони пояснює, що військовозобов'язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження військово-лікарського огляду для визначення придатності в межах процедури призову під час мобілізації.

Тому людині, яка бачить у Резерв+ лише напис "На обліку", варто перевірити весь електронний військово-обліковий документ, а не робити висновок про своє право на відстрочку лише за цим статусом.

Якщо є законна підстава для відстрочки, її можна оформити через Резерв+ у випадках, передбачених системою, або через ЦНАП. Міноборони повідомляє, що понад 90% відстрочок нині продовжуються автоматично після перевірки відповідних даних у державних реєстрах.

Після оформлення або автоматичного продовження відстрочка має відображатися в електронному військово-обліковому документі. Якщо підстава для відстрочки є, але відповідної інформації в Резерв+ немає, варто з'ясувати причину та за потреби звернутися до відповідного органу.

Отже, напис "На обліку" не означає ані автоматичної мобілізації, ані звільнення від неї. Це лише свідчення перебування на військовому обліку; питання можливості призову залежить, зокрема, від наявності відстрочки чи бронювання, придатності до служби та інших передбачених законом обставин.